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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Аваи
Брагантино - Аваи: обзор матча 09 июля 2022
Брагантино
09.07.2022, суббота, 22:30
Бразилия. Серия А, 16 тур
4 : 0
Завершен
Аваи
70'
Л. Кандидо
76'
Алеррандро
87'
Хелиньо
90'
Б. Пракседес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брагантино - Аваи
ГОЛ! 4:0!
Б. Пракседес
Пас отдал
Артур
90'
ГОЛ! 3:0!
Хелиньо
Пас отдал
Адерлан
87'
Желтая карточка
Л. Ортис
85'
82'
Замена
J. Cleber
️️️️
Раниэле
Замена
G. Novaes
️️️️
Алеррандро
81'
Замена
Б. Пракседес
️️️️
Л. Эвангелиста
81'
ГОЛ! 2:0!
Алеррандро
Пас отдал
Артур
76'
74'
Замена
D.
️️️️
В. Потткер
ГОЛ! 1:0!
Л. Кандидо
Пас отдал
Мигел
70'
68'
Желтая карточка
Б. Кортес
Замена
Хелиньо
️️️️
Соррисо
67'
67'
Замена
M.
️️️️
E. Biasi
65'
Желтая карточка
R. Vaz
46'
Замена
R.
️️️️
А. Чавес
43'
Желтая карточка
Раниэле
Замена
Мигел
️️️️
Йоран
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
36
Луан Кандидо
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
19
Йоран
ЦП
37
Артур
ПВ
1
Клейтон
ЦФ
31
Raul
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Аваи
22
Кевин
ЦЗ
3
Артур Чавес
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
14
Раниэле
ОП
8
Бруно Силва
ЦП
21
Eduardo Biasi
ЦП
1
Владимир
ЦФ
4
Rafael Vaz
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
90
Вилльям Потткер
ЦФ
Брагантино
13
Рамон
ЛЗ
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
48
Натан Камарго
ЦП
19
Бруниньо
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
11
Хелиньо
ПВ
34
Хосе Уртадо
ЦФ
30
Лукао
ЦФ
13
Renan
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
99
Мигел
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
Аваи
83
Glédson
ВР
6
Диего Матос
ЛЗ
87
Vitinho
ЦП
25
Лукас Вентура
ЦП
44
Felipe Silva
ЦП
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
11
Gustavo Santos
ЦФ
97
Dentinho
ЦФ
4-2-1-4
36
Кандидо
3
Ортис
4
Натан
13
Адерлан
30
Эвангелиста
19
Йоран
37
Артур
1
Клейтон
7
Соррисо
9
Алеррандро
31
3-1-2-5
22
Кевин
3
Чавес
33
Кортес
14
Раниэле
8
Силва
21
1
Владимир
90
Потткер
7
Биссоли
21
4
30
Эвангелиста
25
Пракседес
25
Пракседес
30
Эвангелиста
7
Соррисо
11
Хелиньо
11
Хелиньо
7
Соррисо
19
Йоран
99
Мигел
99
Мигел
19
Йоран
9
Алеррандро
39
39
9
Алеррандро
3
Чавес
92
92
3
Чавес
21
7
7
21
14
Раниэле
15
15
14
Раниэле
90
Потткер
97
97
90
Потткер
Остались в запасе
Брагантино
Аваи
13
Рамон
ЛЗ
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
48
Натан Камарго
ЦП
19
Бруниньо
ЦП
34
Хосе Уртадо
ЦФ
30
Лукао
ЦФ
13
Renan
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
83
Glédson
ВР
6
Диего Матос
ЛЗ
87
Vitinho
ЦП
25
Лукас Вентура
ЦП
44
Felipe Silva
ЦП
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
11
Gustavo Santos
ЦФ
Остались в запасе
13
Рамон
ЛЗ
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
48
Натан Камарго
ЦП
19
Бруниньо
ЦП
34
Хосе Уртадо
ЦФ
30
Лукао
ЦФ
13
Renan
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
Остались в запасе
83
Glédson
ВР
6
Диего Матос
ЛЗ
87
Vitinho
ЦП
25
Лукас Вентура
ЦП
44
Felipe Silva
ЦП
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
11
Gustavo Santos
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Статистика матча Брагантино - Аваи
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Аваи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Фламенго
1 : 2
12.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 37 тур
Аваи
2 : 0
10.11.2022
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
1 : 1
05.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Аваи
1 : 2
03.11.2022
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 0
28.10.2022
Аваи
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
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