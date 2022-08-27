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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Аваи
Коритиба - Аваи: обзор матча 27 августа 2022
Коритиба
27.08.2022, суббота, 22:30
Бразилия. Серия А, 24 тур
1 : 0
Завершен
Аваи
78'
Ф. Даниэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коритиба - Аваи
84'
Желтая карточка
Л. Вентура
83'
Замена
N. Palafoz
️️️️
R. Vaz
83'
Замена
J. Pyerre
️️️️
Б. Силва
ГОЛ! 1:0!
Ф. Даниэл
Пас отдал
R.
78'
73'
Замена
Натанаэль
️️️️
Мурикуй
Замена
R.
️️️️
А. Мартинес
72'
66'
Замена
Л. Вентура
️️️️
E. Biasi
Замена
Варлей
️️️️
А. Манга
61'
Желтая карточка
B. Gomes
60'
48'
Желтая карточка
Х. Паоло Герреро
Замена
Т. Андерсон
️️️️
Эжидио
46'
46'
Замена
J. Cleber
️️️️
R.
Замена
B.
️️️️
В. Фариас
32'
Желтая карточка
Ф. Даниэл
25'
Желтая карточка
Эжидио
22'
Желтая карточка
Д. Чансельор
16'
12'
Желтая карточка
R.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коритиба
33
Диего Порфирио
ЛЗ
4
Джон Чансельор
ЦЗ
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
11
Алеф Манга
ЛВ
7
Фабрисио Даниэл
ПВ
23
Alex Muralha
ЦФ
2
Натанаэл
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
8
Виллиан Фариас
ЦФ
9
Адриан Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Аваи
33
Бруно Кортес
ЛЗ
11
Мурикуй
ЛП
14
Раниэле
ОП
8
Бруно Силва
ЦП
21
Eduardo Biasi
ЦП
1
Владимир
ЦФ
19
Renato
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
4
Rafael Vaz
ЦФ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
90
Вилльям Потткер
ЦФ
Коритиба
22
Габриэл
ВР
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
2
Варлей
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
25
Bernardo
ЦП
14
Pablo García
ЦП
19
Robinho
ЦП
21
Jesús Trindade
ЦП
19
Тонни Андерсон
АП
99
Матеус Кадорини
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
Аваи
83
Glédson
ВР
72
Thales
ЦЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
49
Sarará
ЦП
25
Лукас Вентура
ЦП
44
Felipe Silva
ЦП
18
Nathan Palafoz
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
4-2-5
33
Порфирио
4
Кастан
6
Эжидио
4
Чансельор
11
Манга
7
Даниэл
2
Натанаэл
9
Мартинес
8
Фариас
15
23
1-1-3-5
33
Кортес
14
Раниэле
8
Силва
21
11
Мурикуй
19
90
Потткер
34
Герреро
4
92
11
Манга
2
Варлей
2
Варлей
11
Манга
8
Фариас
25
25
8
Фариас
9
Мартинес
19
19
9
Мартинес
6
Эжидио
19
Андерсон
19
Андерсон
6
Эжидио
11
Мурикуй
25
Натанаэль
25
Натанаэль
11
Мурикуй
21
25
Вентура
25
Вентура
21
4
18
18
4
92
15
15
92
8
Силва
21
21
8
Силва
Остались в запасе
Коритиба
Аваи
22
Габриэл
ВР
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
14
Pablo García
ЦП
21
Jesús Trindade
ЦП
99
Матеус Кадорини
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
83
Glédson
ВР
72
Thales
ЦЗ
49
Sarará
ЦП
44
Felipe Silva
ЦП
20
Matheus Galdezani
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
Остались в запасе
22
Габриэл
ВР
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
14
Pablo García
ЦП
21
Jesús Trindade
ЦП
99
Матеус Кадорини
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
Остались в запасе
83
Glédson
ВР
72
Thales
ЦЗ
49
Sarará
ЦП
44
Felipe Silva
ЦП
20
Matheus Galdezani
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Коритиба - Аваи
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Аваи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Фламенго
1 : 2
12.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 37 тур
Аваи
2 : 0
10.11.2022
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
1 : 1
05.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Аваи
1 : 2
03.11.2022
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 0
28.10.2022
Аваи
Информация о матче
Стадион:
Коуто Перейра
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