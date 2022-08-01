Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Аваи
Америка Минейро - Аваи: обзор матча 01 августа 2022
Америка Минейро
01.08.2022, понедельник, 00:00
Бразилия. Серия А, 20 тур
3 : 1
Завершен
Аваи
34'
Э.
70'
Эвералдо
90'
Эвералдо
4'
Биссоли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Америка Минейро - Аваи
ГОЛ! 3:1!
Эвералдо
Пас отдал
М. Бенитес
90'
Замена
P.
️️️️
Д. Авелар
79'
79'
Замена
R.
️️️️
Кевин
Замена
Жуниньо
️️️️
Матеузиньо
73'
72'
Замена
Х. Паоло Герреро
️️️️
Биссоли
ГОЛ! 2:1!
Эвералдо
Пас отдал
П. Габриэл
70'
Замена
В. Паулиста
️️️️
Э.
64'
Замена
М. Бенитес
️️️️
Л. Кал
64'
Замена
П. Габриэл
️️️️
Ф. Азеведо
64'
58'
Замена
Мурикуй
️️️️
Натанаэль
58'
Замена
J. Cleber
️️️️
J. Pyerre
Желтая карточка
Эвералдо
34'
ГОЛ! 1:1!
Э.
Пас отдал
Жуниньо
34'
4'
ГОЛ! 0:1!
Биссоли
Пас отдал
Натанаэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка Минейро
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
22
Данило Авелар
ЦЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
17
Матеузиньо
ЦП
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
33
Эдер
ЦФ
8
Жуниньо
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
37
Эвералдо
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Аваи
33
Бруно Кортес
ЛЗ
22
Кевин
ЦЗ
5
Bressan
ЦЗ
3
Артур Чавес
ЦЗ
14
Раниэле
ОП
21
Eduardo Biasi
ЦП
1
Владимир
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
90
Вилльям Потткер
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
25
Натанаэль
ЦФ
Америка Минейро
13
Артур
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
12
Airton
ЦФ
2
Patric
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
7
Мартин Бенитес
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
7
Педро Габриэл
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Аваи
83
Glédson
ВР
6
Диего Матос
ЛЗ
11
Мурикуй
ЛП
25
Лукас Вентура
ЦП
87
Vitinho
ЦП
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
4
Rafael Vaz
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
19
Renato
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
2-1-1-5
27
22
Авелар
17
Матеузиньо
11
Азеведо
8
Жуниньо
19
Энрике
37
Эвералдо
21
Кал
33
Эдер
4-1-1-5
22
Кевин
5
3
Чавес
33
Кортес
14
Раниэле
21
1
Владимир
25
Натанаэль
7
Биссоли
90
Потткер
21
22
Авелар
2
2
22
Авелар
21
Кал
7
Бенитес
7
Бенитес
21
Кал
11
Азеведо
7
Педро Габриэл
7
Педро Габриэл
11
Азеведо
19
Энрике
9
Паулиста
9
Паулиста
19
Энрике
25
Натанаэль
11
Мурикуй
11
Мурикуй
25
Натанаэль
7
Биссоли
34
Герреро
34
Герреро
7
Биссоли
22
Кевин
19
19
22
Кевин
21
15
15
21
Остались в запасе
Америка Минейро
Аваи
13
Артур
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
12
Airton
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
83
Glédson
ВР
6
Диего Матос
ЛЗ
25
Лукас Вентура
ЦП
87
Vitinho
ЦП
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
4
Rafael Vaz
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
Остались в запасе
13
Артур
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
12
Airton
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
Остались в запасе
83
Glédson
ВР
6
Диего Матос
ЛЗ
25
Лукас Вентура
ЦП
87
Vitinho
ЦП
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
4
Rafael Vaz
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Америка Минейро - Аваи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Аваи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Фламенго
1 : 2
12.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 37 тур
Аваи
2 : 0
10.11.2022
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
1 : 1
05.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Аваи
1 : 2
03.11.2022
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 0
28.10.2022
Аваи
Информация о матче
Стадион:
Абердал Рамос да Силва
Новости команд
Все
Америка Минейро
Аваи
Раскрыт новый клуб 40-летнего Вагнера Лава
2025.06.01 11:45
1
Вагнер Лав отреагировал на рекорд Овечкина в НХЛ
2025.05.29 20:16
Вагнер Лав назвал футбольную столицу России
2025.05.29 15:30
Вагнер Лав сказал, сколько сможет забить за сезон в РПЛ в 40 лет
2025.05.28 18:38
4
Вагнер Лав назвал топ-5 бразильцев, с которыми играл
2025.05.23 23:31
Определились финалисты Кубка Либертадорес
2024.10.31 18:50
«Локомотив» определился с будущим Педриньо, которого выгнали из «Сан-Паулу»
2023.07.04 08:55
1
«Крылья Советов» интересуются Канте
2023.04.27 09:50
Агент Педриньо прокомментировал новость о переходе бразильца в «Локомотив»
2022.09.07 15:49
Стало известно, сколько «Локомотив» заплатит за Педриньо
2022.09.07 12:27
4
Раскрыт новый клуб 40-летнего Вагнера Лава
2025.06.01 11:45
1
Вагнер Лав отреагировал на рекорд Овечкина в НХЛ
2025.05.29 20:16
Вагнер Лав назвал футбольную столицу России
2025.05.29 15:30
Вагнер Лав сказал, сколько сможет забить за сезон в РПЛ в 40 лет
2025.05.28 18:38
4
Вагнер Лав назвал топ-5 бразильцев, с которыми играл
2025.05.23 23:31
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+