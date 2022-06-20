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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Аваи
Флуминенсе - Аваи: обзор матча 20 июня 2022
Флуминенсе
20.06.2022, понедельник, 01:00
Бразилия. Серия А, 13 тур
2 : 0
Завершен
Аваи
5'
Г. Кано
72'
М. Мартинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Аваи
Замена
W.
️️️️
Нонато
89'
Замена
Виллиан
️️️️
Д. Ариас
89'
Замена
М. Пинейда
️️️️
Л. Энрике
88'
87'
Желтая карточка
А. Чавес
87'
Замена
V. Leite
️️️️
Биссоли
Замена
Мартинелли
️️️️
Гансо
83'
80'
Замена
Морато
️️️️
Раниэле
77'
Желтая карточка
Раниэле
75'
Желтая карточка
Б. Силва
ГОЛ! 2:0!
М. Мартинс
72'
72'
Замена
R.
️️️️
R.
Замена
М. Мартинс
️️️️
Г. Кано
68'
46'
Замена
J. Cleber
️️️️
E. Biasi
46'
Замена
R.
️️️️
Мурикуй
ГОЛ! 1:0!
Г. Кано
Пас отдал
Д. Ариас
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
26
Маноэл
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
11
Джон Ариас
ЦП
2
Самуэль Хавьер
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
10
Гансо
ЦФ
11
Луис Энрике
ЦФ
7
Андре
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Аваи
22
Кевин
ЦЗ
5
Bressan
ЦЗ
3
Артур Чавес
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
14
Раниэле
ЦЗ
21
Eduardo Biasi
ЦП
1
Владимир
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
11
Мурикуй
ЦФ
90
Вилльям Потткер
ЦФ
8
Бруно Силва
ЦФ
Флуминенсе
2
Марио Пинейда
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
14
Натан
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
11
Матеус Мартинс
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
9
Fred
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
Аваи
83
Glédson
ВР
40
Ayrton Cougo
ЦЗ
17
Vinícius Leite
ЦП
25
Лукас Вентура
ЦП
4
Rafael Vaz
ЦФ
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
16
Jonathan Copete
ЦФ
19
Renato
ЦФ
53
Морато
ЦФ
9
Rômulo
ЦФ
2-1-5
1
Фабио
26
Маноэл
33
Нино
11
Ариас
11
Энрике
38
Паулиста
16
Нонато
7
Андре
10
Гансо
3-2-1-5
3
Чавес
33
Кортес
14
Раниэле
22
Кевин
5
21
1
Владимир
8
Силва
90
Потткер
11
Мурикуй
7
Биссоли
11
Энрике
2
Пинейда
2
Пинейда
11
Энрике
14
Кано
11
Мартинс
11
Мартинс
14
Кано
11
Ариас
11
Виллиан
11
Виллиан
11
Ариас
10
Гансо
8
Мартинелли
8
Мартинелли
10
Гансо
16
Нонато
5
5
16
Нонато
7
Биссоли
17
17
7
Биссоли
21
15
15
21
11
Мурикуй
19
19
11
Мурикуй
14
Раниэле
53
Морато
53
Морато
14
Раниэле
9
9
Остались в запасе
Флуминенсе
Аваи
44
Давид Брас
ЦЗ
14
Натан
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
9
Fred
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
83
Glédson
ВР
40
Ayrton Cougo
ЦЗ
25
Лукас Вентура
ЦП
4
Rafael Vaz
ЦФ
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
16
Jonathan Copete
ЦФ
Остались в запасе
44
Давид Брас
ЦЗ
14
Натан
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
9
Fred
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
Остались в запасе
83
Glédson
ВР
40
Ayrton Cougo
ЦЗ
25
Лукас Вентура
ЦП
4
Rafael Vaz
ЦФ
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
16
Jonathan Copete
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Флуминенсе - Аваи
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Аваи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Фламенго
1 : 2
12.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 37 тур
Аваи
2 : 0
10.11.2022
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
1 : 1
05.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Аваи
1 : 2
03.11.2022
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 0
28.10.2022
Аваи
Информация о матче
Стадион:
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