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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Аваи - Форталеза
Аваи - Форталеза: обзор матча 17 июня 2022
Аваи
17.06.2022, пятница, 01:00
Бразилия. Серия А, 12 тур
3 : 2
Завершен
Форталеза
33'
Мурикуй
40'
Биссоли (П)
70'
Биссоли (П)
44'
Робсон
65'
Мойзес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аваи - Форталеза
86'
Замена
I. Torres
️️️️
Мойзес
Замена
R. Vaz
️️️️
M. Galdezani
79'
78'
Замена
С. Ромеро
️️️️
Л. Лима
Замена
Морато
️️️️
Биссоли
76'
Замена
J. Copete
️️️️
В. Потткер
76'
Желтая карточка
R.
75'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Биссоли
70'
68'
Желтая карточка
M. Boeck
67'
Желтая карточка
Робсон
65'
ГОЛ! 2:2!
Мойзес
Пас отдал
Робсон
Замена
R.
️️️️
Мурикуй
46'
46'
Замена
Б. Себальос
️️️️
A. Landázuri
46'
Замена
L. Crispim
️️️️
М. Хусса
44'
ГОЛ! 2:1!
Робсон
Пас отдал
Л. Лима
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Биссоли
40'
ГОЛ! 1:0!
Мурикуй
Пас отдал
В. Потткер
33'
17'
Желтая карточка
З. Велисон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аваи
22
Кевин
ЦЗ
5
Bressan
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
3
Артур Чавес
ЦЗ
25
Лукас Вентура
ЦП
15
Jean Cleber
ЦФ
90
Вилльям Потткер
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
11
Мурикуй
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
1
Владимир
ЦФ
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
12
Anthony Landázuri
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
35
Геркулес Насименту
ЦП
28
Зе Велисон
ЦФ
21
Мойзес
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
5
Матеус Хусса
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Аваи
83
Glédson
ВР
40
Ayrton Cougo
ЦЗ
87
Vitinho
ЦП
17
Vinícius Leite
ЦП
92
Rodrigo
ЦФ
19
Renato
ЦФ
16
Jonathan Copete
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
53
Морато
ЦФ
9
Rômulo
ЦФ
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
4
Rafael Vaz
ЦФ
Форталеза
28
Habraão
ЦЗ
40
Vitor Ricardo
ЦЗ
26
Sammuel
ЦЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
15
Фелипе
ЦП
8
Рональд
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
4-1-5
22
Кевин
33
Кортес
3
Чавес
5
25
Вентура
20
1
Владимир
7
Биссоли
11
Мурикуй
90
Потткер
3-2-1-4
1
29
Капишаба
4
Тити
4
Беневенуто
12
6
Лима
35
Насименту
5
Хусса
30
Робсон
21
Мойзес
28
Велисон
11
Мурикуй
19
19
11
Мурикуй
90
Потткер
16
16
90
Потткер
7
Биссоли
53
Морато
53
Морато
7
Биссоли
20
4
4
20
12
3
Себальос
3
Себальос
12
21
Мойзес
77
77
21
Мойзес
6
Лима
10
Ромеро
10
Ромеро
6
Лима
5
Хусса
91
91
5
Хусса
Остались в запасе
Аваи
Форталеза
83
Glédson
ВР
40
Ayrton Cougo
ЦЗ
87
Vitinho
ЦП
17
Vinícius Leite
ЦП
92
Rodrigo
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
9
Rômulo
ЦФ
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
28
Habraão
ЦЗ
40
Vitor Ricardo
ЦЗ
26
Sammuel
ЦЗ
15
Фелипе
ЦП
8
Рональд
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
83
Glédson
ВР
40
Ayrton Cougo
ЦЗ
87
Vitinho
ЦП
17
Vinícius Leite
ЦП
92
Rodrigo
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
9
Rômulo
ЦФ
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
Остались в запасе
28
Habraão
ЦЗ
40
Vitor Ricardo
ЦЗ
26
Sammuel
ЦЗ
15
Фелипе
ЦП
8
Рональд
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Аваи - Форталеза
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аваи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Фламенго
1 : 2
12.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 37 тур
Аваи
2 : 0
10.11.2022
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
1 : 1
05.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Аваи
1 : 2
03.11.2022
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 0
28.10.2022
Аваи
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Стадион:
Абердал Рамос да Силва
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