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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Аваи - Сан-Паулу
Аваи - Сан-Паулу: обзор матча 05 июня 2022
Аваи
05.06.2022, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 9 тур
1 : 1
Завершен
Сан-Паулу
67'
Мурикуй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аваи - Сан-Паулу
Желтая карточка
Б. Кортес
90'
+7
Замена
J. Copete
️️️️
Биссоли
84'
Замена
J. Cleber
️️️️
E. Biasi
78'
ГОЛ! 1:0!
Мурикуй
67'
Замена
J. Pyerre
️️️️
R.
56'
Замена
В. Потткер
️️️️
Морато
56'
Желтая карточка
А. Чавес
49'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Аваи - Сан-Паулу
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аваи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Фламенго
1 : 2
12.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 37 тур
Аваи
2 : 0
10.11.2022
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
1 : 1
05.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Аваи
1 : 2
03.11.2022
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 0
28.10.2022
Аваи
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
- : -
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Стадион:
Абердал Рамос да Силва
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