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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Аваи
Сеара - Аваи: обзор матча 20 июля 2022
Сеара
20.07.2022, среда, 03:30
Бразилия. Серия А, 18 тур
1 : 0
Завершен
Аваи
45+3'
Вина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сеара - Аваи
Замена
Ф. Собрал
️️️️
Ричардсон
83'
81'
Замена
V. Jau
️️️️
Биссоли
Замена
Р. Линдосо
️️️️
Ричард
72'
Замена
М. Пейшото
️️️️
Лима
63'
58'
Замена
M.
️️️️
R.
57'
Замена
J. Pyerre
️️️️
J. Cleber
Замена
Ю. Кастильо
️️️️
З. Роберто
46'
ГОЛ! 1:0!
Вина
Пас отдал
Б. Пачеко
45'
+3
45'
Желтая карточка
Л. Вентура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеара
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
24
Мессиас
ЦЗ
26
Ричардсон
ОП
25
Ричард
ОП
45
Лима
ПВ
6
Луис Отавио
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
29
Вина
ЦФ
2
Нино Параиба
ЦФ
1
João Ricardo
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Аваи
22
Кевин
ЦЗ
5
Bressan
ЦЗ
25
Лукас Вентура
ЦП
25
Натанаэль
ЦФ
1
Владимир
ЦФ
4
Rafael Vaz
ЦФ
19
Renato
ЦФ
90
Вилльям Потткер
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
Сеара
2
Michel
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
23
Родриго Линдосо
ОП
80
Léo Rafael
ЦП
99
Матеус Пейшото
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
1
Richard
ЦФ
Аваи
83
Glédson
ВР
6
Диего Матос
ЛЗ
87
Vitinho
ЦП
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
30
Vinicius Jau
ЦФ
2-2-1-5
91
Пачеко
24
Мессиас
26
Ричардсон
25
Ричард
45
Лима
7
Мендоса
1
2
Параиба
29
Вина
99
Зе Роберто
2-1-5
22
Кевин
5
25
Вентура
4
7
Биссоли
15
90
Потткер
19
25
Ричард
23
Линдосо
23
Линдосо
25
Ричард
45
Лима
99
Пейшото
99
Пейшото
45
Лима
26
Ричардсон
88
Собрал
88
Собрал
26
Ричардсон
99
Зе Роберто
77
Кастильо
77
Кастильо
99
Зе Роберто
19
7
7
19
15
21
21
15
7
Биссоли
30
30
7
Биссоли
Остались в запасе
Сеара
Аваи
2
Michel
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
80
Léo Rafael
ЦП
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
1
Richard
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
83
Glédson
ВР
6
Диего Матос
ЛЗ
87
Vitinho
ЦП
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
Остались в запасе
2
Michel
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
80
Léo Rafael
ЦП
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
1
Richard
ЦФ
Остались в запасе
83
Glédson
ВР
6
Диего Матос
ЛЗ
87
Vitinho
ЦП
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Сеара - Аваи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Аваи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Фламенго
1 : 2
12.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 37 тур
Аваи
2 : 0
10.11.2022
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
1 : 1
05.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Аваи
1 : 2
03.11.2022
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 0
28.10.2022
Аваи
Информация о матче
Стадион:
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