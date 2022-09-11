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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Аваи - Атлетико Паранаэнсе
Аваи - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 11 сентября 2022
Аваи
11.09.2022, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 26 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
22'
В. Потткер
48'
Д. Теранс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аваи - Атлетико Паранаэнсе
90'
+5
Желтая карточка
А. Сантана
90'
+1
Замена
Эрик
️️️️
У. Моура
Желтая карточка
J. Pyerre
89'
Замена
N. Palafoz
️️️️
R.
74'
Замена
E. Biasi
️️️️
Б. Силва
74'
Замена
T.
️️️️
M. Galdezani
74'
Желтая карточка
M. Galdezani
71'
66'
Замена
Т. Куэльо
️️️️
Пабло
Замена
Мурикуй
️️️️
R. Vaz
66'
Желтая карточка
R. Vaz
57'
51'
Вторая желтая
Витиньо
48'
ГОЛ! 1:1!
Д. Теранс
46'
Замена
Ромуло
️️️️
А. Каноббио
46'
Замена
П. Энрике
️️️️
Абнер
46'
Замена
Д. Теранс
️️️️
Фернандиньо
32'
Желтая карточка
Витиньо
28'
Желтая карточка
Фернандиньо
ГОЛ! 1:0!
В. Потткер
Пас отдал
Натанаэль
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аваи
83
Glédson
ВР
33
Бруно Кортес
ЛЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
14
Раниэле
ОП
8
Бруно Силва
ЦП
49
Sarará
ЦП
90
Вилльям Потткер
ЦФ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
19
Renato
ЦФ
4
Rafael Vaz
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
16
Абнер
ЛЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
28
Витиньо
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
80
Алекс Сантана
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
92
Пабло
ЦФ
44
Тиаго Хелено
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Аваи
96
Igor Bohn
ВР
72
Thales
ЦЗ
11
Мурикуй
ЛП
25
Лукас Вентура
ЦП
21
Eduardo Biasi
ЦП
18
Nathan Palafoz
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
7
Pablo Dyego
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
98
Андерсон Пайшао
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
18
Лео Читтадини
ЦП
14
Эрик
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
80
Давид Теранс
АП
40
Ромуло
ЦФ
2-1-2-5
83
33
Кортес
25
Натанаэль
14
Раниэле
8
Силва
49
34
Герреро
4
19
20
90
Потткер
3-1-2-2-2
24
Бенто
12
Келлвен
5
Энрике
16
Абнер
5
Моура
5
Фернандиньо
80
Сантана
17
Каноббио
28
Витиньо
44
Хелено
92
Пабло
20
72
72
20
4
11
Мурикуй
11
Мурикуй
4
8
Силва
21
21
8
Силва
19
18
18
19
16
Абнер
13
Энрике
13
Энрике
16
Абнер
5
Моура
14
Эрик
14
Эрик
5
Моура
5
Фернандиньо
80
Теранс
80
Теранс
5
Фернандиньо
92
Пабло
28
Куэльо
28
Куэльо
92
Пабло
17
Каноббио
40
Ромуло
40
Ромуло
17
Каноббио
Остались в запасе
Аваи
Атлетико Паранаэнсе
96
Igor Bohn
ВР
25
Лукас Вентура
ЦП
23
Lucas Silva
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
7
Pablo Dyego
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
98
Андерсон Пайшао
ВР
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ПЗ
18
Лео Читтадини
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
96
Igor Bohn
ВР
25
Лукас Вентура
ЦП
23
Lucas Silva
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
7
Pablo Dyego
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ПЗ
18
Лео Читтадини
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Аваи - Атлетико Паранаэнсе
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Аваи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Фламенго
1 : 2
12.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 37 тур
Аваи
2 : 0
10.11.2022
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
1 : 1
05.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Аваи
1 : 2
03.11.2022
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 0
28.10.2022
Аваи
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
Абердал Рамос да Силва
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