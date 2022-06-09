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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Аваи
Атлетико Гойяненсе - Аваи: обзор матча 09 июня 2022
Атлетико Гойяненсе
09.06.2022, четверг, 02:30
Бразилия. Серия А, 10 тур
2 : 1
Завершен
Аваи
34'
Г. Баральяс
90+2'
В. Рато
43'
Биссоли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Гойяненсе - Аваи
90'
+6
Вторая желтая
Д. Матос
ГОЛ! 2:1!
В. Рато
90'
+2
78'
Замена
Л. Вентура
️️️️
J. Cleber
Замена
А. Энрике
️️️️
Жефферсон
78'
Замена
Шейлон
️️️️
Л. Фернандо
71'
61'
Желтая карточка
E. Biasi
61'
Замена
Морато
️️️️
Биссоли
43'
ГОЛ! 1:1!
Биссоли
Пас отдал
Кевин
39'
Желтая карточка
Д. Матос
Желтая карточка
Г. Баральяс
35'
ГОЛ! 1:0!
Г. Баральяс
Пас отдал
Л. Фернандо
34'
Замена
Г. Баральяс
️️️️
Э. Фернандо
31'
27'
Желтая карточка
Кевин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
1
Роналдо
ВР
12
Жефферсон
ЛЗ
40
Рамон Менезес
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
11
Айртон
ЛВ
35
Эдсон Фернандо
ОП
17
Марлон Фрейтас
ОП
19
Луис Фернандо
ЦП
17
Жоржиньо
АП
16
Эдсон
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
Аваи
6
Диего Матос
ЦЗ
22
Кевин
ЦЗ
14
Раниэле
ЦЗ
21
Eduardo Biasi
ЦП
1
Дуглас Фридрих
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
11
Мурикуй
ЦФ
90
Вилльям Потткер
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
8
Бруно Силва
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
33
Ренан
ВР
6
Артур Энрике
ЛЗ
2
Габриэль Нога
ЦЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
18
Лукас Лима
ПЗ
17
Риксон
ОП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
7
Шейлон
АП
38
Лео Перейра
ПВ
Аваи
83
Glédson
ВР
25
Лукас Вентура
ЦП
17
Vinícius Leite
ЦП
44
Felipe Silva
ЦП
1
Владимир
ЦФ
19
Renato
ЦФ
16
Jonathan Copete
ЦФ
53
Морато
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Роналдо
12
Жефферсон
40
Менезес
2
Хайнер
35
Фернандо
17
Фрейтас
19
Фернандо
11
Айртон
17
Жоржиньо
9
Чурин
16
Эдсон
3-1-5
6
Матос
22
Кевин
14
Раниэле
21
11
Мурикуй
92
8
Силва
15
90
Потткер
12
Жефферсон
6
Энрике
6
Энрике
12
Жефферсон
35
Фернандо
44
Баральяс
44
Баральяс
35
Фернандо
19
Фернандо
7
Шейлон
7
Шейлон
19
Фернандо
15
25
Вентура
25
Вентура
15
7
Биссоли
53
Морато
53
Морато
7
Биссоли
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Аваи
10
Веллингтон Рато
АП
33
Ренан
ВР
2
Габриэль Нога
ЦЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
18
Лукас Лима
ПЗ
17
Риксон
ОП
38
Лео Перейра
ПВ
83
Glédson
ВР
17
Vinícius Leite
ЦП
44
Felipe Silva
ЦП
1
Владимир
ЦФ
19
Renato
ЦФ
16
Jonathan Copete
ЦФ
Остались в запасе
10
Веллингтон Рато
АП
33
Ренан
ВР
2
Габриэль Нога
ЦЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
18
Лукас Лима
ПЗ
17
Риксон
ОП
38
Лео Перейра
ПВ
Остались в запасе
83
Glédson
ВР
17
Vinícius Leite
ЦП
44
Felipe Silva
ЦП
1
Владимир
ЦФ
19
Renato
ЦФ
16
Jonathan Copete
ЦФ
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Аваи
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Аваи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Фламенго
1 : 2
12.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 37 тур
Аваи
2 : 0
10.11.2022
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
1 : 1
05.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Аваи
1 : 2
03.11.2022
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 0
28.10.2022
Аваи
Информация о матче
Стадион:
Антонио Асиоли
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