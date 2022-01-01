Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
10
6
4
12
6
3
2
1
11
5
6
11
6
3
1
2
9
4
5
10
6
0
0
6
4
19
-15
0
Группа B
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
9
1
8
14
6
3
2
1
9
7
2
11
6
1
2
3
5
9
-4
5
6
0
2
4
4
10
-6
2
Группа C
2
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
13
5
8
16
6
3
0
3
7
9
-2
9
6
2
1
3
10
9
1
7
6
1
0
5
5
12
-7
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
0
2
8
4
4
12
6
2
3
1
7
5
2
9
6
1
3
2
5
8
-3
6
6
1
2
3
5
8
-3
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
0
2
13
7
6
12
6
3
2
1
10
7
3
11
6
1
4
1
7
7
0
7
6
0
2
4
8
17
-9
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
11
8
3
13
6
3
1
2
11
8
3
10
6
3
1
2
8
7
1
10
6
0
1
5
4
11
-7
1
Группа G
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
15
6
9
14
6
1
5
0
10
7
3
8
6
2
2
2
10
11
-1
8
6
0
1
5
4
15
-11
1
Группа H
1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
12
6
6
11
6
3
2
1
12
9
3
11
6
3
1
2
8
8
0
10
6
0
1
5
6
15
-9
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
11
4
7
13
6
2
3
1
6
7
-1
9
6
1
3
2
6
7
-1
6
6
0
3
3
5
10
-5
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
13
2
11
14
6
2
2
2
9
11
-2
8
6
2
0
4
10
12
-2
6
6
1
2
3
4
11
-7
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
14
7
7
13
6
3
0
3
8
13
-5
9
6
2
2
2
9
6
3
8
6
1
1
4
9
14
-5
4
Команда
1
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
3
4
7
3
2
0
1
5
3
2
6
3
1
2
0
3
2
1
5
3
0
0
3
1
10
-9
0
Группа 1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
0
5
7
3
1
2
0
5
3
2
5
3
1
0
2
2
3
-1
3
3
0
1
2
3
6
-3
1
Группа 2
2
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
4
2
7
3
2
0
1
6
6
0
6
3
1
0
2
2
2
0
3
3
0
0
3
2
7
-5
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
1
5
9
3
2
1
0
5
2
3
7
3
1
2
0
3
2
1
5
3
1
1
1
3
3
0
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
2
7
9
3
2
1
0
6
2
4
7
3
1
2
0
5
4
1
5
3
0
1
2
4
6
-2
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
3
5
9
3
2
1
0
6
3
3
7
3
2
0
1
5
1
4
6
3
0
1
2
3
5
-2
1
Группа 6
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
8
3
5
7
3
1
2
0
7
4
3
5
3
1
1
1
5
4
1
4
3
0
1
2
2
6
-4
1
Группа 7
1
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
7
3
4
6
3
1
1
1
4
5
-1
4
3
1
1
1
4
3
1
4
3
0
1
2
5
7
-2
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
1
8
9
3
2
1
0
5
2
3
7
3
1
1
1
4
3
1
4
3
0
3
0
2
2
0
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
3
4
7
3
2
1
0
5
2
3
7
3
2
0
1
6
3
3
6
3
1
1
1
3
7
-4
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
3
5
9
3
2
0
1
4
4
0
6
3
1
2
0
7
4
3
5
3
0
0
3
2
8
-6
0
Команда
1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
4
3
7
3
1
1
1
4
2
2
4
3
1
1
1
4
1
3
4
3
0
0
3
3
9
-6
0
Группа 1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
1
3
7
3
2
0
1
4
4
0
6
3
0
2
1
3
6
-3
2
3
0
1
2
1
4
-3
1
Группа 2
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
1
6
9
3
1
1
1
8
7
1
4
3
1
0
2
3
5
-2
3
3
1
0
2
1
3
-2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
0
2
2
3
-1
3
3
0
2
1
2
3
-1
2
3
0
1
2
2
6
-4
1
3
0
1
2
2
5
-3
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
4
5
-1
4
3
1
0
2
4
5
-1
3
3
0
2
1
2
3
-1
2
3
0
1
2
4
11
-7
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
5
5
0
6
3
1
1
1
6
7
-1
4
3
0
1
2
0
4
-4
1
3
0
0
3
1
6
-5
0
Группа 6
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
3
4
7
3
1
1
1
5
7
-2
4
3
0
3
0
3
3
0
3
3
0
0
3
2
9
-7
0
Группа 7
1
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
8
6
2
7
3
2
0
1
4
3
1
6
3
1
2
0
5
3
2
5
3
0
0
3
1
8
-7
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
2
3
-1
4
3
0
2
1
2
4
-2
2
3
0
2
1
1
5
-4
2
3
0
0
3
3
8
-5
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
8
0
8
7
3
0
1
2
1
4
-3
1
3
0
1
2
2
8
-6
1
3
0
0
3
4
9
-5
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
7
6
1
4
3
1
1
1
6
4
2
4
3
1
0
2
4
9
-5
3
3
1
0
2
2
2
0
3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире