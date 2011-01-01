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    АЗАЛ - результаты

    Город Баку
    Дивизион Азербайджан-Премьер-лига
    Турниры:
    Лига Европы (2011/2012), ответный матч
    Квалификация,
    ответный матч    		 7 июля, четверг 21:00 Минск 2:1 АЗАЛ
    Лига Европы (2011/2012), первый матч
    Квалификация,
    первый матч    		 30 июня, четверг 19:00 АЗАЛ 1:1 Минск
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