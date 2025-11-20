В 11 туре Бундеслиги Германия «Майнц» попытается прервать серию неудач, принимая на своем поле набравший ход «Хоффенхайм». Хозяева продолжают борьбу за выход из зоны вылета, в то время как гости уверенно держатся в верхней части таблицы и находятся в отличной форме. Матч обещает выдаться результативным, учитывая атакующие показатели «Хоффенхайма» и проблемы «Майнца» в обороне.

«Майнц»

«Майнц» переживает сложный период: команда не может выиграть уже 6 матчей в чемпионате и пропускает на протяжении 19 игр подряд. В последних пяти встречах клуб забил 4 гола и пропустил 7, демонстрируя нестабильность в обороне и ограниченный потенциал в атаке. Единственный позитив – способность забивать даже в проигрышных матчах, что может пригодиться в домашней игре. Лучший бомбардир Надим Амири продолжает вести команду вперед, но без поддержки он не способен переломить ситуацию.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» показывает уверенную серию: 4 победы подряд в чемпионате и 14 забитых голов за этот период. Команда стабильно забивает и на выезде, и дома. Средняя результативность – 2.80 гола за игру за последние пять встреч – делает гостей фаворитом встречи. При этом клуб все же допускает ошибки в обороне и пропускает в трех последних матчах. Фисник Аслани набрал отличную форму и остается ключевой фигурой атаки.

Факты о командах

«Майнц»

Не выигрывает в 6 последних матчах Бундеслиги

Пропускает в 19 матчах подряд

Средняя результативность: 0.80 забитого и 1.40 пропущенного за игру

«Хоффенхайм»

Побеждает в 3 последних встречах

Забивает в 6 матчах подряд

В среднем: 2.80 забитого и 1.20 пропущенного за игру

Прогноз на матч

С учетом текущей формы команд вероятность успеха гостей значительно выше: «Хоффенхайм» находится в серии побед, уверенно реализует моменты и стабильно забивает. «Майнц» же испытывает серьезные трудности в обороне, регулярно пропуская и не удерживая даже ничейный счет. На своем поле хозяева способны поразить ворота соперника, но удержать атакующую мощь гостей будет крайне сложно. Ожидается результативный матч с преимуществом «Хоффенхайма».

