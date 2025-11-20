Введите ваш ник на сайте
«Майнц» – «Хоффенхайм»: прогноз и ставки на матч 21 ноября с коэффициентом 2.65

20 ноября 2025 10:42
Майнц - Хоффенхайм
21 нояб. 2025, пятница 22:30 | Германия. Бундеслига, 11 тур
Перейти в онлайн матча
2.65
Победа «Хоффенхайма»
Сделать ставку

В 11 туре Бундеслиги Германия «Майнц» попытается прервать серию неудач, принимая на своем поле набравший ход «Хоффенхайм». Хозяева продолжают борьбу за выход из зоны вылета, в то время как гости уверенно держатся в верхней части таблицы и находятся в отличной форме. Матч обещает выдаться результативным, учитывая атакующие показатели «Хоффенхайма» и проблемы «Майнца» в обороне.

«Майнц»

«Майнц» переживает сложный период: команда не может выиграть уже 6 матчей в чемпионате и пропускает на протяжении 19 игр подряд. В последних пяти встречах клуб забил 4 гола и пропустил 7, демонстрируя нестабильность в обороне и ограниченный потенциал в атаке. Единственный позитив – способность забивать даже в проигрышных матчах, что может пригодиться в домашней игре. Лучший бомбардир Надим Амири продолжает вести команду вперед, но без поддержки он не способен переломить ситуацию.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» показывает уверенную серию: 4 победы подряд в чемпионате и 14 забитых голов за этот период. Команда стабильно забивает и на выезде, и дома. Средняя результативность – 2.80 гола за игру за последние пять встреч – делает гостей фаворитом встречи. При этом клуб все же допускает ошибки в обороне и пропускает в трех последних матчах. Фисник Аслани набрал отличную форму и остается ключевой фигурой атаки.

Факты о командах

«Майнц»

  • Не выигрывает в 6 последних матчах Бундеслиги
  • Пропускает в 19 матчах подряд
  • Средняя результативность: 0.80 забитого и 1.40 пропущенного за игру

«Хоффенхайм»

  • Побеждает в 3 последних встречах
  • Забивает в 6 матчах подряд
  • В среднем: 2.80 забитого и 1.20 пропущенного за игру

Личные встречи
47% (15)
25% (8)
28% (9)
58
Забитых мячей
49
1.81
В среднем за матч
1.53
5:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  1:5
Самая крупная ничья:  4:4
Германия. Бундеслига, 29 тур
Хоффенхайм
2 : 0
12.04.2025
Майнц
Германия. Бундеслига, 12 тур
Майнц
2 : 0
01.12.2024
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 29 тур
Майнц
4 : 1
13.04.2024
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 12 тур
Хоффенхайм
1 : 1
26.11.2023
Майнц
Германия. Бундеслига, 23 тур
Майнц
1 : 0
04.03.2023
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 6 тур
Хоффенхайм
4 : 1
10.09.2022
Майнц
Германия. Бундеслига, 21 тур
Майнц
2 : 0
05.02.2022
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 4 тур
Хоффенхайм
0 : 2
11.09.2021
Майнц
Германия. Бундеслига, 26 тур
Хоффенхайм
1 : 2
21.03.2021
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 1
29.11.2020
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 29 тур
Майнц
0 : 1
30.05.2020
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 12 тур
Хоффенхайм
1 : 5
24.11.2019
Майнц
Германия. Бундеслига, 34 тур
Майнц
4 : 2
18.05.2019
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 17 тур
Хоффенхайм
1 : 1
23.12.2018
Майнц
Германия. Бундеслига, 22 тур
Хоффенхайм
4 : 2
10.02.2018
Майнц
Германия. Бундеслига, 5 тур
Майнц
2 : 3
20.09.2017
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 19 тур
Хоффенхайм
4 : 0
04.02.2017
Майнц
Германия. Бундеслига, 2 тур
Майнц
4 : 4
11.09.2016
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 22 тур
Хоффенхайм
3 : 2
20.02.2016
Майнц
Германия. Бундеслига, 5 тур
Майнц
3 : 1
18.09.2015
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 23 тур
Хоффенхайм
2 : 0
28.02.2015
Майнц
Германия. Бундеслига, 6 тур
Майнц
0 : 0
26.09.2014
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 25 тур
Хоффенхайм
2 : 4
15.03.2014
Майнц
Германия. Бундеслига, 8 тур
Майнц
2 : 2
05.10.2013
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 26 тур
Хоффенхайм
0 : 0
16.03.2013
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
3 : 0
27.10.2012
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 22 тур
Хоффенхайм
1 : 1
17.02.2012
Майнц
Германия. Бундеслига, 5 тур
Майнц
0 : 4
10.09.2011
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 24 тур
Хоффенхайм
1 : 2
26.02.2011
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
4 : 2
02.10.2010
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 25 тур
Хоффенхайм
0 : 1
07.03.2010
Майнц
Германия. Бундеслига, 8 тур
Майнц
2 : 1
03.10.2009
Хоффенхайм
Показать все

Прогноз на матч

С учетом текущей формы команд вероятность успеха гостей значительно выше: «Хоффенхайм» находится в серии побед, уверенно реализует моменты и стабильно забивает. «Майнц» же испытывает серьезные трудности в обороне, регулярно пропуская и не удерживая даже ничейный счет. На своем поле хозяева способны поразить ворота соперника, но удержать атакующую мощь гостей будет крайне сложно. Ожидается результативный матч с преимуществом «Хоффенхайма».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Хоффенхайма» – коэффициент 2.65
  • Индивидуальный тотал «Хоффенхайма» больше 1.5 гола – коэффициент 1.95

2.65
Победа «Хоффенхайма»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Германия. Бундеслига Хоффенхайм Майнц
