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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Майнц
Хоффенхайм - Майнц: обзор матча 17 февраля 2012
Хоффенхайм
17.02.2012, пятница, 23:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Майнц
9'
Н. Новески (АГ)
29'
М. Зидан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Майнц
Желтая карточка
С. Салихович
Замена
С. Аллагуи
️️️️
М. Зидан
Желтая карточка
Р. Забавник
Замена
С. Салихович
️️️️
Р. Фирмино
Замена
Э. Брафхайд
️️️️
Ф. Джонсон
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
А. Салаи
Замена
Ю. Малли
️️️️
А. Иваншиц
Замена
Р. Бабел
️️️️
Т. Вайс
ГОЛ! 1:1!
М. Зидан
Пас отдал
Р. Забавник
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Н. Новески
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
0
Тобиас Вайс
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
29
Срджан Лакич
ЦФ
7
Борис Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
33
Марко Калиджиури
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
8
Райан Бабел
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
34
Фабиан Шонхайм
ЦП
10
Юнус Малли
АП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
3-4-3
22
Штарке
32
Бек
5
Комппер
23
Вестергор
19
Уильямс
13
Руди
0
Вайс
19
Джонсон
7
Вукчевич
29
Лакич
9
Фирмино
3-1-4-2
28
Веткло
4
Новески
27
Кирхгофф
8
Забавник
14
Баумгартлингер
23
Иваншиц
8
Полански
19
Сото
33
Калиджиури
10
Зидан
11
Салаи
19
Джонсон
28
Брафхайд
28
Брафхайд
19
Джонсон
9
Фирмино
23
Салихович
23
Салихович
9
Фирмино
0
Вайс
8
Бабел
8
Бабел
0
Вайс
23
Иваншиц
10
Малли
10
Малли
23
Иваншиц
10
Зидан
9
Аллагуи
9
Аллагуи
10
Зидан
11
Салаи
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
11
Салаи
Остались в запасе
Хоффенхайм
Майнц
17
Ноуледж Мусона
АП
34
Даниель Хаас
ВР
22
Свен Шипплок
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
33
Хайнц Мюллер
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
34
Фабиан Шонхайм
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
17
Ноуледж Мусона
АП
34
Даниель Хаас
ВР
22
Свен Шипплок
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Остались в запасе
33
Хайнц Мюллер
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
34
Фабиан Шонхайм
ЦП
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Хоффенхайм - Майнц
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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