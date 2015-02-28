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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Майнц
Хоффенхайм - Майнц: обзор матча 28 февраля 2015
Хоффенхайм
28.02.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Майнц
55'
К. Фолланд
76'
Ю. Полански
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Майнц
Замена
Д. Абрахам
️️️️
Р. Фирмино
88'
86'
Замена
Э. Сото
️️️️
Ю. Малли
77'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
П. Чжу-Ху
ГОЛ! 2:0!
Ю. Полански
76'
72'
Замена
Х. Самперио
️️️️
К. Клеменс
Желтая карточка
Ю. Полански
68'
Замена
С. Шипплок
️️️️
А. Салаи
64'
ГОЛ! 1:0!
К. Фолланд
Пас отдал
Р. Фирмино
55'
Замена
П. Швеглер
️️️️
С. Салихович
46'
Желтая карточка
С. Салихович
41'
Желтая карточка
К. Чжин-Су
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
23
Сеяд Салихович
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
10
Юнус Малли
АП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Майнц
1
Стефанос Капино
ВР
18
Гонсало Хара
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
3-1-3-3
1
Бауманн
32
Бек
22
Ким Чжин-Су
4
Бичакчич
5
Штробль
23
Салихович
8
Полански
13
Руди
9
Фирмино
31
Фолланд
11
Салаи
3-2-2-1-2
1
Кариус
33
Пак Чжу-Ху
16
Белл
26
Бунгерт
18
Бросински
19
Бенгтссон
17
Клеменс
30
Гайс
10
Малли
8
де Бласис
30
Оказаки
9
Фирмино
19
Абрахам
19
Абрахам
9
Фирмино
23
Салихович
27
Швеглер
27
Швеглер
23
Салихович
11
Салаи
22
Шипплок
22
Шипплок
11
Салаи
33
Пак Чжу-Ху
7
Хофманн
7
Хофманн
33
Пак Чжу-Ху
10
Малли
19
Сото
19
Сото
10
Малли
17
Клеменс
29
Самперио
29
Самперио
17
Клеменс
Остались в запасе
Хоффенхайм
Майнц
10
Надим Амири
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
22
Джереми Тольян
ПЗ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
1
Стефанос Капино
ВР
18
Гонсало Хара
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
Главный тренер
Мартин Шмидт
Остались в запасе
10
Надим Амири
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
22
Джереми Тольян
ПЗ
27
Антони Модест
ЦФ
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
18
Гонсало Хара
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Мартин Шмидт
Статистика матча Хоффенхайм - Майнц
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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