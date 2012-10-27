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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Хоффенхайм
Майнц - Хоффенхайм: обзор матча 27 октября 2012
Майнц
27.10.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
3 : 0
Завершен
Хоффенхайм
21'
А. Салаи
46'
А. Салаи
64'
А. Салаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Хоффенхайм
Замена
Ш. Паркер
️️️️
А. Салаи
89'
87'
Замена
В. Грифо
️️️️
С. Руди
Замена
М. Риссе
️️️️
Н. Мюллер
82'
77'
Замена
Д. Томалья
️️️️
Хоселу
69'
Желтая карточка
С. Руди
68'
Желтая карточка
Д. Уильямс
ГОЛ! 3:0!
А. Салаи
Пас отдал
Н. Мюллер
64'
Замена
Я. Кирхгофф
️️️️
Н. Рукавица
62'
60'
Замена
Э. Дердийок
️️️️
Р. Фирмино
ГОЛ! 2:0!
А. Салаи
Пас отдал
Э. Сото
46'
Желтая карточка
Ю. Баумгартлингер
34'
ГОЛ! 1:0!
А. Салаи
Пас отдал
Ж. Диас
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
33
Марко Калиджиури
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Хоффенхайм
1
Тим Визе
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
33
Такаши Усами
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
7
Чинеду Эде
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
2
Штефан Тескер
ЦЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
22
Свен Шипплок
ЦФ
7
Денис Томалья
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
4-1-4-1
28
Веткло
15
Диас
2
Свенссон
4
Новески
3
Поспех
14
Баумгартлингер
13
Рукавица
19
Сото
9
Мюллер
33
Калиджиури
11
Салаи
3-4-3
1
Визе
23
Вестергор
32
Бек
5
Комппер
13
Руди
19
Уильямс
33
Усами
19
Джонсон
31
Фолланд
13
Хоселу
9
Фирмино
13
Рукавица
27
Кирхгофф
27
Кирхгофф
13
Рукавица
11
Салаи
9
Паркер
9
Паркер
11
Салаи
9
Мюллер
31
Риссе
31
Риссе
9
Мюллер
13
Руди
32
Грифо
32
Грифо
13
Руди
13
Хоселу
7
Томалья
7
Томалья
13
Хоселу
9
Фирмино
9
Дердийок
9
Дердийок
9
Фирмино
Остались в запасе
Майнц
Хоффенхайм
7
Чинеду Эде
ЦП
1
Лорис Кариус
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Томас Тухель
1
Коэн Кастелс
ВР
2
Штефан Тескер
ЦЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
7
Чинеду Эде
ЦП
1
Лорис Кариус
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
10
Юнус Малли
АП
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
2
Штефан Тескер
ЦЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Майнц - Хоффенхайм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Мева Арена
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