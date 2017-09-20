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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Хоффенхайм
Майнц - Хоффенхайм: обзор матча 20 сентября 2017
Майнц
20.09.2017, среда, 21:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
2 : 3
Завершен
Хоффенхайм
5'
Д. Латца
16'
Й. Муто
23'
Н. Амири
45+1'
С. Вагнер
90+2'
М. Ут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Хоффенхайм
90'
+2
ГОЛ! 2:3!
М. Ут
Желтая карточка
Х. Самперио
85'
Желтая карточка
П. де Бласис
84'
84'
Желтая карточка
Д. Гайгер
59'
Желтая карточка
К. Демирбай
45'
+1
ГОЛ! 2:2!
С. Вагнер
Пас отдал
Л. Рупп
Желтая карточка
Д. Латца
25'
23'
ГОЛ! 2:1!
Н. Амири
Пас отдал
Ю. Полански
22'
Желтая карточка
К. Фогт
ГОЛ! 2:0!
Й. Муто
Пас отдал
Л. Озтюнали
16'
ГОЛ! 1:0!
Д. Латца
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
15
Рене Адлер
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
46
Данни Латца
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
7
Виктор Фишер
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Майнц
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
29
Хаиро Самперио
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Хоффенхайм
1
Грегор Кобель
ВР
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
4-1-3-2
15
Адлер
18
Бросински
27
Балогун
16
Белл
2
Донати
5
Гбамен
46
Латца
8
Сердар
21
Озтюнали
11
Муто
7
Фишер
4-3-2
1
Бауманн
25
Пасслак
7
Фогт
21
Хюбнер
6
Нордтвейт
10
Амири
8
Полански
10
Рупп
2
Вагнер
13
Ут
Остались в запасе
Майнц
Хоффенхайм
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
29
Хаиро Самперио
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
1
Грегор Кобель
ВР
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
29
Хаиро Самперио
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Грегор Кобель
ВР
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Майнц - Хоффенхайм
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
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