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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Хоффенхайм
Майнц - Хоффенхайм: обзор матча 03 октября 2009
Майнц
03.10.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Хоффенхайм
6'
А. Иваншиц
11'
А. Бансе
87'
А. Ибертсбергер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Хоффенхайм
ГОЛ! 2:1!
А. Ибертсбергер
Замена
Б. Свенссон
️️️️
Э. Сото
Замена
М. Терраццино
️️️️
В. Ибишевич
Замена
П. ван дер Хейден
️️️️
А. Иваншиц
Желтая карточка
Х. Мюллер
Желтая карточка
А. Иваншиц
Замена
И. Ворса
️️️️
П. Нильссон
Замена
Майкосуэл
️️️️
Л. Густаво
Желтая карточка
Ю. Гопко
Замена
Ю. Гопко
️️️️
М. Кархан
Желтая карточка
Д. Ба
Желтая карточка
З. Лёв
Желтая карточка
Ф. Хеллер
14'
ГОЛ! 2:0!
А. Бансе
11'
ГОЛ! 1:0!
А. Иваншиц
Желтая карточка
М. Пекович
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
24
Золт Лёв
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
13
Милорад Пекович
ОП
19
Элкин Сото
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
14
Мирослав Кархан
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
30
Аристид Бансе
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Хоффенхайм
26
Тимо Хильдебранд
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
23
Сеяд Салихович
ЦП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
35
Петер ван дер Хейден
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
5
Юджен Гопко
ЦП
8
Ямир Хика
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
11
Срджан Баляк
ЦФ
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
7
Борис Вукчевич
ЦФ
70
Майкосуэл
ЦФ
4-1-4-1
33
Мюллер
24
Лёв
4
Новески
26
Бунгерт
16
Хеллер
13
Пекович
19
Сото
14
Кархан
20
Шюррле
23
Иваншиц
30
Бансе
4-1-2-3
26
Хильдебранд
32
Бек
4
Нильссон
5
Комппер
26
Ибертсбергер
14
Густаво
23
Салихович
22
Эдуардо
19
Ба
11
Ибишевич
7
Обаси Огбуке
23
Иваншиц
35
ван дер Хейден
35
ван дер Хейден
23
Иваншиц
14
Кархан
5
Гопко
5
Гопко
14
Кархан
19
Сото
2
Свенссон
2
Свенссон
19
Сото
4
Нильссон
25
Ворса
25
Ворса
4
Нильссон
11
Ибишевич
33
Терраццино
33
Терраццино
11
Ибишевич
14
Густаво
70
Майкосуэл
70
Майкосуэл
14
Густаво
Остались в запасе
Майнц
Хоффенхайм
11
Срджан Баляк
ЦФ
28
Кристиан Веткло
ВР
8
Ямир Хика
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
Главный тренер
Йорн Андерсен
34
Даниель Хаас
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
7
Борис Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
11
Срджан Баляк
ЦФ
28
Кристиан Веткло
ВР
8
Ямир Хика
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
7
Борис Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Майнц - Хоффенхайм
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Брюхвег
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