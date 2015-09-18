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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Хоффенхайм
Майнц - Хоффенхайм: обзор матча 18 сентября 2015
Майнц
18.09.2015, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
3 : 1
Завершен
Хоффенхайм
18'
Ю. Малли
61'
Ю. Малли
68'
Ю. Малли
13'
Д. Шмид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Хоффенхайм
Замена
Д. Паркер
️️️️
П. де Бласис
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Нидерлехнер
90'
Замена
С. Сердар
️️️️
Ю. Малли
88'
76'
Замена
К. Кураньи
️️️️
П. Швеглер
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
Й. Муто
76'
75'
Замена
М. Ут
️️️️
К. Чжин-Су
ГОЛ! 3:1!
Ю. Малли
68'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Малли
Пас отдал
П. де Бласис
61'
49'
Желтая карточка
Э. Бичакчич
46'
Замена
Э. Бичакчич
️️️️
Ф. Шер
41'
Желтая карточка
Ф. Шер
ГОЛ! 1:1!
Ю. Малли
Пас отдал
К. Клеменс
18'
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Шмид
Пас отдал
Ю. Полански
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
10
Юнус Малли
АП
11
Йосинори Муто
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Майнц
23
Джанлука Курчи
ВР
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
29
Деванте Паркер
ЦП
47
Филипп Клеман
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
5
Тобиас Штробль
ОП
13
Марк Ут
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Кариус
19
Бенгтссон
26
Бунгерт
16
Белл
18
Бросински
14
Баумгартлингер
17
Клеменс
18
Мориц
10
Малли
8
де Бласис
11
Муто
3-2-3-2
1
Бауманн
5
Шер
25
Зюле
22
Ким Чжин-Су
7
Шмид
3
Кадержабек
27
Швеглер
13
Руди
8
Полански
11
Варгас
31
Фолланд
8
де Бласис
29
Паркер
29
Паркер
8
де Бласис
10
Малли
8
Сердар
8
Сердар
10
Малли
11
Муто
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
11
Муто
5
Шер
4
Бичакчич
4
Бичакчич
5
Шер
22
Ким Чжин-Су
13
Ут
13
Ут
22
Ким Чжин-Су
27
Швеглер
22
Кураньи
22
Кураньи
27
Швеглер
Остались в запасе
Майнц
Хоффенхайм
23
Джанлука Курчи
ВР
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
47
Филипп Клеман
ЦП
Главный тренер
Мартин Шмидт
1
Йенс Граль
ВР
22
Джереми Тольян
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
5
Тобиас Штробль
ОП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
23
Джанлука Курчи
ВР
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
47
Филипп Клеман
ЦП
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
22
Джереми Тольян
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
5
Тобиас Штробль
ОП
Главный тренер
Мартин Шмидт
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Майнц - Хоффенхайм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Мева Арена
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