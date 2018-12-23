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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Майнц
Хоффенхайм - Майнц: обзор матча 23 декабря 2018
Хоффенхайм
23.12.2018, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Майнц
11'
К. Демирбай
16'
Ж. Матета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Майнц
Желтая карточка
С. Цубер
69'
16'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Матета
ГОЛ! 1:0!
К. Демирбай
Пас отдал
С. Цубер
11'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Флориан Гриллич
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
46
Данни Латца
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
4
Джастин Хогма
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
11
Адам Салаи
ЦФ
Майнц
24
Янник Хут
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Карим Онисиво
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Бауманн
5
Пош
7
Фогт
21
Хюбнер
14
Шульц
27
Гриллич
30
Бренет
7
Цубер
26
Демирбай
32
Грифо
19
Бельфодиль
4-1-2-1-2
27
Центнер
18
Бросински
16
Белл
19
Ниахате
24
Мартин
5
Гбамен
46
Латца
25
Кунде
14
Бутьюс
19
Квайсон
14
Матета
Остались в запасе
Хоффенхайм
Майнц
10
Надим Амири
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
33
Александер Штольц
ВР
4
Джастин Хогма
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
17
Боте Баку
ПЗ
24
Янник Хут
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Карим Онисиво
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
10
Надим Амири
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
33
Александер Штольц
ВР
4
Джастин Хогма
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
11
Адам Салаи
ЦФ
Остались в запасе
17
Боте Баку
ПЗ
24
Янник Хут
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Карим Онисиво
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Хоффенхайм - Майнц
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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