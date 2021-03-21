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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Майнц
Хоффенхайм - Майнц: обзор матча 21 марта 2021
Хоффенхайм
21.03.2021, воскресенье, 15:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Майнц
39'
И. Бебу
1'
Р. Глатцель
41'
Д. Кор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Майнц
82'
Замена
К. Штегер
️️️️
Ж. Бутьюс
Замена
С. Пош
️️️️
Д. Самассеку
76'
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
К. Ричардс
76'
64'
Замена
К. Онисиво
️️️️
Р. Глатцель
64'
Замена
Р. Квайсон
️️️️
Ж. Буркардт
Замена
М. Даббур
️️️️
С. Руди
64'
Замена
Р. Сков
️️️️
М. Йон
64'
41'
ГОЛ! 1:2!
Д. Кор
Пас отдал
Ж. Бутьюс
ГОЛ! 1:1!
И. Бебу
Пас отдал
К. Ричардс
39'
20'
Замена
Д. Бросински
️️️️
Д. Да Коста
1'
ГОЛ! 0:1!
Р. Глатцель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
24
Марко Йон
ЛП
18
Диадай Самассеку
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
19
Роберт Глатцель
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
6
Мелайро Богард
ОП
24
Роберт Сков
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
46
Данни Латца
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Бауманн
7
Фогт
26
Ричардс
3
Кадержабек
18
Самассеку
27
Гриллич
24
Йон
13
Руди
14
Баумгартнер
9
Бебу
27
Крамарич
3-2-2-1-2
27
Центнер
16
Белл
13
Ниахате
6
Сент-Джуст
2
Мвене
21
Да Коста
18
Баррейро
31
Кор
14
Бутьюс
9
Буркардт
19
Глатцель
18
Самассеку
4
Пош
4
Пош
18
Самассеку
24
Йон
24
Сков
24
Сков
24
Йон
26
Ричардс
10
Рюттер
10
Рюттер
26
Ричардс
13
Руди
9
Даббур
9
Даббур
13
Руди
21
Да Коста
18
Бросински
18
Бросински
21
Да Коста
14
Бутьюс
7
Штегер
7
Штегер
14
Бутьюс
9
Буркардт
19
Квайсон
19
Квайсон
9
Буркардт
19
Глатцель
9
Онисиво
9
Онисиво
19
Глатцель
Остались в запасе
Хоффенхайм
Майнц
6
Мелайро Богард
ОП
20
Филипп Пентке
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
1
Финн Дамен
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
46
Данни Латца
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
6
Мелайро Богард
ОП
20
Филипп Пентке
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
46
Данни Латца
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Хоффенхайм - Майнц
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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