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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Майнц
Хоффенхайм - Майнц: обзор матча 11 сентября 2021
Хоффенхайм
11.09.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
0 : 2
Завершен
Майнц
21'
Ж. Буркардт
77'
М. Ингвартсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Майнц
86'
Желтая карточка
А. Лукоки
77'
ГОЛ! 0:2!
М. Ингвартсен
Пас отдал
А. Сташ
76'
Замена
Л. Джэ Сон
️️️️
Л. Баррейро
76'
Замена
А. Сташ
️️️️
Ж. Бутьюс
76'
Замена
М. Ингвартсен
️️️️
Ж. Буркардт
Замена
М. Даббур
️️️️
Д. Гайгер
73'
Замена
Р. Сков
️️️️
Я. Брун-Ларсен
73'
Желтая карточка
К. Фогт
70'
60'
Замена
А. Салаи
️️️️
К. Онисиво
Замена
Ф. Гриллич
️️️️
С. Руди
58'
Замена
К. Баумгартнер
️️️️
М. Гачинович
46'
Замена
П. Кадержабек
️️️️
С. Пош
46'
Желтая карточка
М. Гачинович
39'
33'
Замена
А. Хак
️️️️
М. Ниахате
21'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Буркардт
Пас отдал
Д. Кор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
18
Деннис Гайгер
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
9
Карим Онисиво
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
3
Павел Кадержабек
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
24
Роберт Сков
ПВ
22
Саркис Адамян
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
5
Никлас Тауэр
ОП
7
Кевин Штегер
АП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
7
Ли Джэ Сон
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
4-2-2-2
1
Бауманн
22
Раум
26
Ричардс
4
Пош
7
Фогт
18
Гайгер
13
Руди
7
Брун-Ларсен
8
Гачинович
10
Рюттер
27
Крамарич
3-2-2-1-2
27
Центнер
6
Сент-Джуст
19
Ниахате
16
Белл
30
Видмер
24
Лукоки
18
Баррейро
31
Кор
14
Бутьюс
9
Буркардт
9
Онисиво
4
Пош
3
Кадержабек
3
Кадержабек
4
Пош
13
Руди
27
Гриллич
27
Гриллич
13
Руди
8
Гачинович
14
Баумгартнер
14
Баумгартнер
8
Гачинович
7
Брун-Ларсен
24
Сков
24
Сков
7
Брун-Ларсен
18
Гайгер
9
Даббур
9
Даббур
18
Гайгер
9
Буркардт
7
Ингвартсен
7
Ингвартсен
9
Буркардт
19
Ниахате
42
Хак
42
Хак
19
Ниахате
14
Бутьюс
18
Сташ
18
Сташ
14
Бутьюс
18
Баррейро
7
Джэ Сон
7
Джэ Сон
18
Баррейро
9
Онисиво
11
Салаи
11
Салаи
9
Онисиво
Остались в запасе
Хоффенхайм
Майнц
6
Ангело Штиллер
ОП
20
Филипп Пентке
ВР
18
Диадай Самассеку
ОП
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
1
Финн Дамен
ВР
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
7
Кевин Штегер
АП
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
6
Ангело Штиллер
ОП
20
Филипп Пентке
ВР
18
Диадай Самассеку
ОП
22
Саркис Адамян
ЦФ
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
7
Кевин Штегер
АП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Хоффенхайм - Майнц
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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