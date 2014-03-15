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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Майнц
Хоффенхайм - Майнц: обзор матча 15 марта 2014
Хоффенхайм
15.03.2014, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
2 : 4
Завершен
Майнц
49'
Ю. Полански
52'
Р. Фирмино
67'
Э. Чупо-Мотинг
73'
Б. Саллер
75'
С. Оказаки
90+2'
С. Оказаки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Майнц
90'
+2
ГОЛ! 2:4!
С. Оказаки
Замена
Т. Эльюнусси
️️️️
Ф. Джонсон
87'
Замена
Д. Хамад
️️️️
А. Бек
87'
75'
ГОЛ! 2:3!
С. Оказаки
Пас отдал
Э. Чупо-Мотинг
73'
ГОЛ! 2:2!
Б. Саллер
72'
Желтая карточка
Б. Саллер
71'
Замена
Ю. Малли
️️️️
К. Чжа-Чеол
67'
ГОЛ! 2:1!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
Н. Мюллер
Замена
К. Караман
️️️️
А. Модест
61'
59'
Замена
Н. Мюллер
️️️️
Й. Гайс
59'
Замена
Б. Саллер
️️️️
Ж. Диас
ГОЛ! 2:0!
Р. Фирмино
52'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Полански
Пас отдал
Ф. Джонсон
49'
Желтая карточка
Н. Зюле
38'
Пенальти не реализован!
С. Салихович
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
15
Жуниор Диас
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
38
Кай Хердлинг
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
6
Джилоан Хамад
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Майнц
18
Дарио Крешич
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
5
Бенедикт Саллер
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
10
Юнус Малли
АП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
3-4-3
1
Кастелс
32
Бек
23
Вестергор
25
Зюле
23
Салихович
13
Руди
19
Джонсон
8
Полански
31
Фолланд
27
Модест
9
Фирмино
3-2-3-2
1
Кариус
33
Пак Чжу-Ху
16
Белл
4
Новески
3
Поспех
15
Диас
10
Ку Чжа-Чеол
30
Гайс
18
Мориц
30
Оказаки
13
Чупо-Мотинг
19
Джонсон
18
Эльюнусси
18
Эльюнусси
19
Джонсон
32
Бек
6
Хамад
6
Хамад
32
Бек
27
Модест
19
Караман
19
Караман
27
Модест
15
Диас
5
Саллер
5
Саллер
15
Диас
30
Гайс
9
Мюллер
9
Мюллер
30
Гайс
10
Ку Чжа-Чеол
10
Малли
10
Малли
10
Ку Чжа-Чеол
Остались в запасе
Хоффенхайм
Майнц
38
Кай Хердлинг
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
18
Дарио Крешич
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
19
Элкин Сото
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
38
Кай Хердлинг
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
19
Элкин Сото
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Хоффенхайм - Майнц
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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