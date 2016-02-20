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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Майнц
Хоффенхайм - Майнц: обзор матча 20 февраля 2016
Хоффенхайм
20.02.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
3 : 2
Завершен
Майнц
13'
Н. Амири
68'
М. Ут
76'
М. Ут
11'
Д. Кордоба
78'
Х. Самперио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Майнц
90'
+1
Желтая карточка
Х. Самперио
Замена
Д. Шмид
️️️️
С. Руди
89'
86'
Замена
К. Мориц
️️️️
Д. Бросински
78'
Замена
П. де Бласис
️️️️
К. Клеменс
78'
ГОЛ! 3:2!
Х. Самперио
Пас отдал
Ф. Фрай
ГОЛ! 3:1!
М. Ут
Пас отдал
П. Кадержабек
76'
Замена
Ю. Полански
️️️️
Н. Амири
74'
ГОЛ! 2:1!
М. Ут
Пас отдал
К. Фолланд
68'
Замена
Д. Хамад
️️️️
Э. Варгас
63'
53'
Замена
Ф. Фрай
️️️️
Д. Латца
27'
Желтая карточка
Л. Балогун
Желтая карточка
С. Руди
14'
ГОЛ! 1:1!
Н. Амири
Пас отдал
Э. Варгас
13'
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кордоба
Пас отдал
Х. Самперио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
10
Надим Амири
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
20
Филипп Окс
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
29
Хаиро Самперио
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
10
Юнус Малли
АП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Юджен Полански
ЦП
6
Джилоан Хамад
ЦП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Майнц
23
Джанлука Курчи
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
3-1-2-4
1
Бауманн
5
Шер
25
Зюле
3
Кадержабек
5
Штробль
10
Амири
13
Руди
13
Ут
20
Окс
11
Варгас
31
Фолланд
4-1-3-1-1
1
Кариус
18
Бросински
27
Балогун
24
Бюссманн
42
Хак
14
Баумгартлингер
29
Самперио
46
Латца
17
Клеменс
10
Малли
9
Кордоба
13
Руди
7
Шмид
7
Шмид
13
Руди
10
Амири
8
Полански
8
Полански
10
Амири
11
Варгас
6
Хамад
6
Хамад
11
Варгас
46
Латца
20
Фрай
20
Фрай
46
Латца
18
Бросински
18
Мориц
18
Мориц
18
Бросински
17
Клеменс
8
де Бласис
8
де Бласис
17
Клеменс
Остались в запасе
Хоффенхайм
Майнц
1
Йенс Граль
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
23
Джанлука Курчи
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
Главный тренер
Мартин Шмидт
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Остались в запасе
23
Джанлука Курчи
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Мартин Шмидт
Статистика матча Хоффенхайм - Майнц
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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