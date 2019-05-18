Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Хоффенхайм
Майнц - Хоффенхайм: обзор матча 18 мая 2019
Майнц
18.05.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
4 : 2
Завершен
Хоффенхайм
66'
Д. Бросински (П)
83'
Ж. Бутьюс
90'
Ж. Бутьюс
90+3'
Ж. Матета
12'
И. Бельфодиль
34'
А. Крамарич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Хоффенхайм
ГОЛ! 4:2!
Ж. Матета
Пас отдал
К. Онисиво
90'
+3
Желтая карточка
Ж. Бутьюс
90'
+1
ГОЛ! 3:2!
Ж. Бутьюс
Пас отдал
М. Ниахате
90'
ГОЛ! 2:2!
Ж. Бутьюс
83'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Бросински
66'
58'
Желтая карточка
К. Фогт
34'
ГОЛ! 0:2!
А. Крамарич
Желтая карточка
П. Кунде
33'
23'
Желтая карточка
Жоэлинтон
12'
ГОЛ! 0:1!
И. Бельфодиль
Пас отдал
К. Демирбай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
25
Пьер Кунде
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Майнц
24
Янник Хут
ВР
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Карим Онисиво
ЦФ
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
11
Адам Салаи
ЦФ
4-1-2-1-2
27
Центнер
24
Мартин
19
Ниахате
26
Бунгерт
18
Бросински
5
Гбамен
25
Кунде
46
Латца
14
Бутьюс
11
Уджа
14
Матета
4-1-1-1-2
1
Бауманн
30
Бренет
4
Бичакчич
7
Фогт
14
Шульц
27
Гриллич
26
Демирбай
7
Жоэлинтон
27
Крамарич
19
Бельфодиль
Остались в запасе
Майнц
Хоффенхайм
17
Боте Баку
ПЗ
24
Янник Хут
ВР
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
32
Леонардо Биттенкурт
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
33
Александер Штольц
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
17
Боте Баку
ПЗ
24
Янник Хут
ВР
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Карим Онисиво
ЦФ
Остались в запасе
32
Леонардо Биттенкурт
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
33
Александер Штольц
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Майнц - Хоффенхайм
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
Новости команд
Все
Майнц
Хоффенхайм
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:11
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
09:37
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:06
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
09:37
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:11
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:06
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+