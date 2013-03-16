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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Майнц
Хоффенхайм - Майнц: обзор матча 16 марта 2013
Хоффенхайм
16.03.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
0 : 0
Завершен
Майнц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Майнц
84'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
А. Салаи
Замена
И. Де Камарго
️️️️
К. Фолланд
83'
78'
Замена
Ю. Малли
️️️️
Н. Зимлинг
Замена
Ю. Полански
️️️️
Т. Вайс
77'
Желтая карточка
Я. Вестергор
73'
63'
Замена
Ч. Эде
️️️️
А. Иваншиц
61'
Желтая карточка
К. Веткло
Замена
Т. Усами
️️️️
Ш. Шрёк
60'
Желтая карточка
П. Окс
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Эурелью Гомес
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
0
Тобиас Вайс
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
13
Хоселу
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
9
Шоун Паркер
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
2
Штефан Тескер
ЦЗ
8
Юджен Полански
ЦП
33
Такаши Усами
ЦП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
7
Чинеду Эде
ЦП
5
Бенедикт Саллер
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
10
Юнус Малли
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-3-3
1
Гомес
19
Абрахам
32
Бек
23
Вестергор
10
Шрёк
19
Уильямс
0
Вайс
2
Окс
9
Фирмино
31
Фолланд
13
Хоселу
4-1-4-1
28
Веткло
3
Поспех
2
Свенссон
4
Новески
16
Белл
14
Баумгартлингер
23
Иваншиц
9
Мюллер
25
Зимлинг
9
Паркер
11
Салаи
0
Вайс
8
Полански
8
Полански
0
Вайс
10
Шрёк
33
Усами
33
Усами
10
Шрёк
31
Фолланд
9
Де Камарго
9
Де Камарго
31
Фолланд
23
Иваншиц
7
Эде
7
Эде
23
Иваншиц
25
Зимлинг
10
Малли
10
Малли
25
Зимлинг
11
Салаи
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
11
Салаи
Остались в запасе
Хоффенхайм
Майнц
1
Йенс Граль
ВР
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
2
Штефан Тескер
ЦЗ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
5
Бенедикт Саллер
ЦП
33
Хайнц Мюллер
ВР
31
Марсель Риссе
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
2
Штефан Тескер
ЦЗ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Остались в запасе
5
Бенедикт Саллер
ЦП
33
Хайнц Мюллер
ВР
31
Марсель Риссе
ЦП
Главный тренер
Марко Курц
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Хоффенхайм - Майнц
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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