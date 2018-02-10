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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Майнц
Хоффенхайм - Майнц: обзор матча 10 февраля 2018
Хоффенхайм
10.02.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
4 : 2
Завершен
Майнц
27'
А. Салаи
67'
А. Крамарич
74'
А. Салаи
88'
А. Крамарич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Майнц
ГОЛ! 4:0!
А. Крамарич
88'
87'
Желтая карточка
Л. Балогун
Желтая карточка
М. Ут
81'
Желтая карточка
А. Салаи
74'
ГОЛ! 3:0!
А. Салаи
Пас отдал
Д. Гайгер
74'
ГОЛ! 2:0!
А. Крамарич
67'
66'
Желтая карточка
А. Диалло
Желтая карточка
Д. Гайгер
63'
ГОЛ! 1:0!
А. Салаи
Пас отдал
С. Гнабри
27'
8'
Желтая карточка
А. Хак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
10
Надим Амири
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Майнц
27
Леон Балогун
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
8
Юджен Полански
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
2-1-2-1-2
1
Бауманн
7
Фогт
21
Хюбнер
27
Гриллич
10
Амири
18
Гайгер
7
Гнабри
11
Салаи
27
Крамарич
3-3-2-1
27
Балогун
22
Диалло
42
Хак
18
Бросински
5
Гбамен
2
Донати
34
Де Йонг
46
Латца
11
Муто
Остались в запасе
Хоффенхайм
Майнц
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
8
Юджен Полански
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
21
Флориан Мюллер
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
8
Юджен Полански
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Хоффенхайм - Майнц
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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