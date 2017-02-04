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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Майнц
Хоффенхайм - Майнц: обзор матча 04 февраля 2017
Хоффенхайм
04.02.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
4 : 0
Завершен
Майнц
5'
М. Ут
81'
М. Терраццино
86'
А. Салаи
90'
А. Салаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Майнц
90'
Желтая карточка
Л. Озтюнали
ГОЛ! 4:0!
А. Салаи
90'
ГОЛ! 3:0!
А. Салаи
86'
Замена
Э. Бичакчич
️️️️
Б. Хюбнер
83'
ГОЛ! 2:0!
М. Терраццино
81'
Замена
М. Терраццино
️️️️
М. Ут
76'
71'
Замена
Ф. Фрай
️️️️
А. Рамальо
Замена
А. Салаи
️️️️
А. Крамарич
69'
Желтая карточка
П. Кадержабек
59'
58'
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
Д. Кордоба
Желтая карточка
О. Бауманн
51'
37'
Желтая карточка
Д. Кордоба
ГОЛ! 1:0!
М. Ут
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
13
Себастьян Руди
7
Кевин Фогт
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
10
Надим Амири
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Майнц
1
Йонас Лоссль
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
29
Хаиро Самперио
ЛП
46
Данни Латца
ЦП
8
Пабло де Бласис
ПП
11
Йосинори Муто
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
Майнц
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
20
Фабиан Фрай
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
4-4-2
1
Бауманн
7
Фогт
21
Хюбнер
25
Зюле
3
Кадержабек
7
Цубер
26
Демирбай
10
Амири
27
Крамарич
13
Ут
3-2-3-2
1
Лоссль
5
Рамальо
16
Белл
26
Бунгерт
18
Бросински
2
Донати
8
де Бласис
46
Латца
29
Самперио
9
Кордоба
11
Муто
21
Хюбнер
4
Бичакчич
4
Бичакчич
21
Хюбнер
27
Крамарич
11
Салаи
11
Салаи
27
Крамарич
13
Ут
33
Терраццино
33
Терраццино
13
Ут
5
Рамальо
20
Фрай
20
Фрай
5
Рамальо
9
Кордоба
21
Озтюнали
21
Озтюнали
9
Кордоба
Остались в запасе
Хоффенхайм
Майнц
3
Данило Соарес
ЛЗ
33
Александер Штольц
ВР
27
Пирмин Швеглер
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
3
Данило Соарес
ЛЗ
33
Александер Штольц
ВР
27
Пирмин Швеглер
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
Остались в запасе
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Хоффенхайм - Майнц
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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