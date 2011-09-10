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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Хоффенхайм
Майнц - Хоффенхайм: обзор матча 10 сентября 2011
Майнц
10.09.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
0 : 4
Завершен
Хоффенхайм
16'
Р. Фирмино
45'
Р. Бабел (П)
74'
Р. Бабел
85'
Н. Новески (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Хоффенхайм
ГОЛ в свои ворота! 0:4!
Н. Новески
Замена
С. Шипплок
️️️️
Р. Бабел
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
М. Риссе
ГОЛ! 0:3!
Р. Бабел
Пас отдал
Д. Уильямс
Замена
Ч. Обаси Огбуке
️️️️
Ф. Джонсон
Замена
З. Штибер
️️️️
Э. Сото
Замена
М. Гавранович
️️️️
А. Иваншиц
Замена
Д. Уильямс
️️️️
П. Млапа
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Р. Бабел
16'
ГОЛ! 0:1!
Р. Фирмино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
4
Николче Новески
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
2
Бо Свенссон
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Золтан Штибер
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
22
Свен Шипплок
ЦФ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
3-5-2
33
Мюллер
4
Новески
26
Бунгерт
3
Поспех
33
Калиджиури
19
Сото
23
Иваншиц
8
Полански
31
Риссе
13
Чупо-Мотинг
9
Аллагуи
4-3-3
22
Штарке
5
Комппер
25
Ворса
28
Брафхайд
32
Бек
13
Руди
19
Джонсон
13
Кайзер
26
Млапа
9
Фирмино
8
Бабел
31
Риссе
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
31
Риссе
19
Сото
10
Штибер
10
Штибер
19
Сото
23
Иваншиц
19
Гавранович
19
Гавранович
23
Иваншиц
26
Млапа
19
Уильямс
19
Уильямс
26
Млапа
8
Бабел
22
Шипплок
22
Шипплок
8
Бабел
19
Джонсон
7
Обаси Огбуке
7
Обаси Огбуке
19
Джонсон
Остались в запасе
Майнц
Хоффенхайм
28
Кристиан Веткло
ВР
2
Бо Свенссон
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
Главный тренер
Томас Тухель
17
Ноуледж Мусона
АП
34
Даниель Хаас
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Остались в запасе
28
Кристиан Веткло
ВР
2
Бо Свенссон
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
Остались в запасе
17
Ноуледж Мусона
АП
34
Даниель Хаас
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Статистика матча Майнц - Хоффенхайм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
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