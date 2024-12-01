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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Хоффенхайм
Майнц - Хоффенхайм: обзор матча 01 декабря 2024
Майнц
01.12.2024, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Хоффенхайм
4'
Ж. Буркардт
24'
Ж. Буркардт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Майнц - Хоффенхайм
Замена
Н. Ферачниг
️️️️
Ф. Мвене
90'
+1
Замена
А. Зиб
️️️️
Ж. Буркардт
90'
+1
Замена
Х. Хонг
️️️️
П. Небель
87'
79'
Замена
Д. Гайгер
️️️️
А. Прасс
79'
Замена
М. Бериша
️️️️
Я. Брун-Ларсен
Замена
С. Видмер
️️️️
А. Каси
73'
68'
Замена
М. Мерстедт
️️️️
Х. Табакович
68'
Замена
Д. Юрасек
️️️️
А. Крамарич
47'
Желтая карточка
А. Сташ
46'
Замена
В. Жандре
️️️️
П. Кадержабек
32'
Желтая карточка
П. Кадержабек
28'
Желтая карточка
А. Крамарич
ГОЛ! 2:0!
Ж. Буркардт
Пас отдал
А. Каси
24'
Желтая карточка
Ф. Мвене
16'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Буркардт
Пас отдал
Л. Джэ Сон
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
6
Кайсу Сано
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
8
Пауль Небель
ПВ
9
Жонатан Буркардт
(К)
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
(К)
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
18
Антон Сташ
ОП
8
Том Бишоф
АП
9
Харис Табакович
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
18
Николас Ферачниг
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
9
Арминдо Зиб
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
7
Умут Тохумджу
ЦП
20
Мергим Бериша
ЦФ
9
Макс Мерстедт
ЦФ
4-1-2-2-1
27
Центнер
19
Каси
21
Да Коста
16
Белл
2
Мвене
6
Сано
31
Кор
10
Амири
7
Джэ Сон
8
Небель
9
Буркардт
3-1-1-2-3
1
Бауманн
3
Кадержабек
34
Н'Соки
25
Акпогума
18
Сташ
22
Прасс
8
Бишоф
7
Брун-Ларсен
10
Гложек
27
Крамарич
9
Табакович
19
Каси
30
Видмер
30
Видмер
19
Каси
2
Мвене
18
Ферачниг
18
Ферачниг
2
Мвене
8
Небель
20
Хонг
20
Хонг
8
Небель
9
Буркардт
9
Зиб
9
Зиб
9
Буркардт
27
Крамарич
39
Юрасек
39
Юрасек
27
Крамарич
3
Кадержабек
15
Жандре
15
Жандре
3
Кадержабек
22
Прасс
18
Гайгер
18
Гайгер
22
Прасс
7
Брун-Ларсен
20
Бериша
20
Бериша
7
Брун-Ларсен
9
Табакович
9
Мерстедт
9
Мерстедт
9
Табакович
Остались в запасе
Майнц
Хоффенхайм
1
Лассе Рис
ВР
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
25
Аймен Баркок
АП
Главный тренер
Бо Хенриксен
37
Лука Филипп
ВР
2
Робин Гранац
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
7
Умут Тохумджу
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
25
Аймен Баркок
АП
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
2
Робин Гранац
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
7
Умут Тохумджу
ЦП
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Майнц - Хоффенхайм
1
3
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
3
Нарушения
13
12
Офсайды
0
2
Количество передач
431
398
Сейвы
2
6
Точность передач %
74
76
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
2.51
0.6
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 12 тур
РБ Лейпциг
- : -
05.12.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
2 : 1
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Мева Арена
Посещаемость:
30400 из 34034 зрителей (89%)
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