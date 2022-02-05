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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Хоффенхайм
Майнц - Хоффенхайм: обзор матча 05 февраля 2022
Майнц
05.02.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Хоффенхайм
79'
Л. Джэ Сон
83'
М. Ниахате (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Майнц - Хоффенхайм
Замена
К. Штегер
️️️️
А. Сташ
89'
Замена
Д. Бургзорг
️️️️
Ж. Буркардт
87'
Замена
А. Салаи
️️️️
К. Онисиво
87'
84'
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
И. Бебу
84'
Замена
Ф. Аслани
️️️️
А. Штиллер
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Ниахате
83'
ГОЛ! 1:0!
Л. Джэ Сон
Пас отдал
К. Онисиво
79'
74'
Желтая карточка
Ж. Рюттер
Замена
Л. Джэ Сон
️️️️
Ж. Бутьюс
68'
Замена
Д. Кор
️️️️
Л. Баррейро
68'
63'
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
С. Пош
62'
Замена
Ф. Гриллич
️️️️
Б. Хюбнер
62'
Замена
К. Баумгартнер
️️️️
М. Даббур
17'
Желтая карточка
Б. Хюбнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
31
Доминик Кор
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
7
Кевин Штегер
АП
11
Адам Салаи
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
17
Том Бишоф
АП
11
Фисник Аслани
ЦФ
3-3-1-1-2
27
Центнер
16
Белл
42
Хак
19
Ниахате
24
Мартин
18
Сташ
30
Видмер
18
Баррейро
14
Бутьюс
9
Онисиво
9
Буркардт
4-1-1-1-3
1
Бауманн
4
Пош
7
Фогт
21
Хюбнер
22
Раум
6
Штиллер
18
Гайгер
9
Бебу
9
Даббур
27
Крамарич
10
Рюттер
18
Баррейро
31
Кор
31
Кор
18
Баррейро
14
Бутьюс
7
Джэ Сон
7
Джэ Сон
14
Бутьюс
18
Сташ
7
Штегер
7
Штегер
18
Сташ
9
Буркардт
37
Бургзорг
37
Бургзорг
9
Буркардт
9
Онисиво
11
Салаи
11
Салаи
9
Онисиво
4
Пош
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
4
Пош
21
Хюбнер
27
Гриллич
27
Гриллич
21
Хюбнер
9
Даббур
14
Баумгартнер
14
Баумгартнер
9
Даббур
9
Бебу
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
9
Бебу
6
Штиллер
11
Аслани
11
Аслани
6
Штиллер
Остались в запасе
Майнц
Хоффенхайм
1
Финн Дамен
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
Главный тренер
Бо Свенссон
37
Лука Филипп
ВР
18
Диадай Самассеку
ОП
17
Том Бишоф
АП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
18
Диадай Самассеку
ОП
17
Том Бишоф
АП
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Майнц - Хоффенхайм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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