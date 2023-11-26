Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Майнц
Хоффенхайм - Майнц: обзор матча 26 ноября 2023
Хоффенхайм
26.11.2023, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Майнц
48'
Р. Сков
39'
М. Рихтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хоффенхайм - Майнц
90'
+3
Замена
Д. Да Коста
️️️️
С. Видмер
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Мвене
Замена
Ф. Бекер
️️️️
А. Сташ
78'
73'
Замена
Ж. Буркардт
️️️️
Л. Джэ Сон
69'
Замена
Б. Груда
️️️️
А. Баркок
68'
Желтая карточка
М. Рихтер
68'
Пенальти не реализован!
А. Баркок
Замена
И. Бебу
️️️️
Р. Сков
63'
ГОЛ! 1:1!
Р. Сков
Пас отдал
П. Кадержабек
48'
Замена
П. Кадержабек
️️️️
М. Бюлтер
46'
Замена
Ф. Гриллич
️️️️
Г. Премель
46'
Замена
К. Акпогума
️️️️
О. Кабак
46'
Желтая карточка
Г. Премель
44'
39'
ГОЛ! 0:1!
М. Рихтер
Пас отдал
Э. Фернандес
Желтая карточка
О. Кабак
32'
Желтая карточка
Д. Энтони Брукс
30'
29'
Желтая карточка
А. Каси
Желтая карточка
А. Крамарич
25'
25'
Желтая карточка
Э. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
(К)
ВР
5
Озан Кабак
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
18
Антон Сташ
ОП
21
Гриша Премель
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
30
Силвэн Видмер
(К)
ПЗ
5
Том Краусс
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
7
Ли Джэ Сон
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
7
Умут Тохумджу
ЦП
17
Том Бишоф
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Lasse Wilhelm
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
21
Мервиль Папела
ЦП
45
Давид Мамутович
ЦП
10
Брайан Груда
ПВ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
25
Marcus Müller
ЦФ
3-1-1-2-3
1
Бауманн
5
Кабак
25
Брукс
7
Фогт
18
Сташ
21
Премель
30
Бюлтер
24
Сков
14
Байер
9
Вегхорст
27
Крамарич
4-2-3-1
27
Центнер
30
Видмер
2
Мвене
6
Фернандес
19
Каси
5
Краусс
18
Баррейро
5
Рихтер
7
Джэ Сон
25
Баркок
19
Ажорк
5
Кабак
25
Акпогума
25
Акпогума
5
Кабак
30
Бюлтер
3
Кадержабек
3
Кадержабек
30
Бюлтер
21
Премель
27
Гриллич
27
Гриллич
21
Премель
18
Сташ
22
Бекер
22
Бекер
18
Сташ
24
Сков
9
Бебу
9
Бебу
24
Сков
30
Видмер
21
Да Коста
21
Да Коста
30
Видмер
25
Баркок
10
Груда
10
Груда
25
Баркок
7
Джэ Сон
9
Буркардт
9
Буркардт
7
Джэ Сон
Остались в запасе
Хоффенхайм
Майнц
37
Лука Филипп
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
7
Умут Тохумджу
ЦП
17
Том Бишоф
АП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
1
Лассе Рис
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Lasse Wilhelm
ЦЗ
21
Мервиль Папела
ЦП
45
Давид Мамутович
ЦП
25
Marcus Müller
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
7
Умут Тохумджу
ЦП
17
Том Бишоф
АП
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Lasse Wilhelm
ЦЗ
21
Мервиль Папела
ЦП
45
Давид Мамутович
ЦП
25
Marcus Müller
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Хоффенхайм - Майнц
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Новости команд
Все
Хоффенхайм
Майнц
Бундеслига: шансы «Майнца» и «Униона» на победу в матче 11-го тура
10:21
«Хоффенхайм» – «Штурм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:18
Лига Европы: шансы «Хоффенхайма» и «Штурма» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Хоффенхайм» – «Штурм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:18
Лига Европы: шансы «Хоффенхайма» и «Штурма» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига: шансы «Майнца» и «Униона» на победу в матче 11-го тура
10:21
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+