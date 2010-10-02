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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Хоффенхайм
Майнц - Хоффенхайм: обзор матча 02 октября 2010
Майнц
02.10.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
4 : 2
Завершен
Хоффенхайм
2'
С. Аллагуи
48'
А. Салаи
57'
Л. Густаво (АГ)
71'
А. Шюррле (П)
40'
Д. Ба
63'
Г. Сигурдссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Хоффенхайм
Желтая карточка
Б. Вукчевич
Замена
А. Иваншиц
️️️️
Л. Холтби
Желтая карточка
Л. Густаво
Красная карточка
Й. Шимунич
ГОЛ с пенальти! 4:2!
А. Шюррле
Замена
Б. Вукчевич
️️️️
Д. Ба
Замена
П. Тагое
️️️️
В. Ибишевич
ГОЛ! 3:2!
Г. Сигурдссон
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
Т. Вайс
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Л. Густаво
Замена
М. Калиджиури
️️️️
С. Аллагуи
Замена
Э. Сото
️️️️
Ю. Полански
ГОЛ! 2:1!
А. Салаи
Пас отдал
Л. Холтби
Желтая карточка
Р. Забавник
ГОЛ! 1:1!
Д. Ба
Пас отдал
Л. Густаво
Желтая карточка
Т. Вайс
12'
Желтая карточка
И. Ворса
ГОЛ! 1:0!
С. Аллагуи
Пас отдал
А. Салаи
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
8
Радослав Забавник
ПЗ
8
Юджен Полански
ОП
14
Мирослав Кархан
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
32
Андреас Бек
(К)
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
0
Тобиас Вайс
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
19
Демба Ба
ЛФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Майнц
1
Мартин Пикенхаген
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
33
Марко Калиджиури
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
9
Мортен Расмуссен
ЦФ
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
38
Кай Хердлинг
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
7
Борис Вукчевич
ЦФ
28
Принс Тагое
ЦФ
4-1-3-2
28
Веткло
28
Фукс
2
Свенссон
4
Новески
8
Забавник
8
Полански
14
Кархан
20
Шюррле
90
Холтби
11
Салаи
9
Аллагуи
4-1-2-3
22
Штарке
32
Бек
25
Ворса
4
Шимунич
4
Айхнер
14
Густаво
0
Вайс
23
Салихович
26
Млапа
11
Ибишевич
19
Ба
9
Аллагуи
33
Калиджиури
33
Калиджиури
9
Аллагуи
8
Полански
19
Сото
19
Сото
8
Полански
90
Холтби
23
Иваншиц
23
Иваншиц
90
Холтби
0
Вайс
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
0
Вайс
19
Ба
7
Вукчевич
7
Вукчевич
19
Ба
11
Ибишевич
28
Тагое
28
Тагое
11
Ибишевич
Остались в запасе
Майнц
Хоффенхайм
1
Мартин Пикенхаген
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
9
Мортен Расмуссен
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
38
Кай Хердлинг
ЦП
34
Даниель Хаас
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
1
Мартин Пикенхаген
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
9
Мортен Расмуссен
ЦФ
Остались в запасе
38
Кай Хердлинг
ЦП
34
Даниель Хаас
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Майнц - Хоффенхайм
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Брюхвег
Посещаемость:
20100 из 20300 зрителей (99%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 17:25 (прямая)
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