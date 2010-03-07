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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Майнц
Хоффенхайм - Майнц: обзор матча 07 марта 2010
Хоффенхайм
07.03.2010, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Майнц
69'
А. Бансе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Майнц
Замена
Н. Бунгерт
️️️️
Э. Сото
Замена
А. Салаи
️️️️
А. Иваншиц
Замена
Б. Вукчевич
️️️️
А. Ибертсбергер
Замена
К. Хердлинг
️️️️
Т. Вайс
ГОЛ! 0:1!
А. Бансе
Замена
А. Шюррле
️️️️
Я. Шимак
Замена
П. Тагое
️️️️
Д. Ба
Желтая карточка
Я. Шимак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
26
Тимо Хильдебранд
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
22
Карлос Эдуардо
ЦП
0
Тобиас Вайс
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
70
Майкосуэл
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
14
Мирослав Кархан
ЦП
19
Ян Шимак
АП
30
Аристид Бансе
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
4
Пер Нильссон
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
38
Кай Хердлинг
ЦП
28
Принс Тагое
ЦФ
7
Борис Вукчевич
ЦФ
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
8
Филип Троян
ЦП
8
Ямир Хика
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
4-3-3
26
Хильдебранд
26
Ибертсбергер
5
Комппер
4
Шимунич
4
Айхнер
22
Эдуардо
0
Вайс
23
Салихович
11
Ибишевич
70
Майкосуэл
19
Ба
4-4-1-1
33
Мюллер
30
Фатхи
2
Свенссон
4
Новески
8
Забавник
8
Полански
19
Сото
14
Кархан
23
Иваншиц
19
Шимак
30
Бансе
0
Вайс
38
Хердлинг
38
Хердлинг
0
Вайс
19
Ба
28
Тагое
28
Тагое
19
Ба
26
Ибертсбергер
7
Вукчевич
7
Вукчевич
26
Ибертсбергер
19
Сото
26
Бунгерт
26
Бунгерт
19
Сото
19
Шимак
20
Шюррле
20
Шюррле
19
Шимак
23
Иваншиц
11
Салаи
11
Салаи
23
Иваншиц
Остались в запасе
Хоффенхайм
Майнц
34
Даниель Хаас
ВР
4
Пер Нильссон
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
8
Филип Троян
ЦП
28
Кристиан Веткло
ВР
8
Ямир Хика
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
4
Пер Нильссон
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
Остались в запасе
8
Филип Троян
ЦП
28
Кристиан Веткло
ВР
8
Ямир Хика
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Хоффенхайм - Майнц
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Карл-Бенц Штадион
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