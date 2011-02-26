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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Майнц
Хоффенхайм - Майнц: обзор матча 26 февраля 2011
Хоффенхайм
26.02.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Майнц
81'
Д. Алаба
21'
А. Иваншиц
84'
Э. Сото
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Майнц
+1
Замена
Ф. Хеллер
️️️️
А. Шюррле
ГОЛ! 1:2!
Э. Сото
Пас отдал
Ю. Полански
ГОЛ! 1:1!
Д. Алаба
Замена
Р. Фирмино
️️️️
С. Руди
Замена
П. Слискович
️️️️
А. Иваншиц
Замена
П. Млапа
️️️️
В. Ибишевич
Замена
М. Риссе
️️️️
С. Аллагуи
Травма
С. Аллагуи
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
Б. Вукчевич
ГОЛ! 0:1!
А. Иваншиц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
3
Маттиас Яйссле
ЦЗ
32
Андреас Бек
(К)
ПЗ
23
Сеяд Салихович
ЛП
5
Давид Алаба
ЦП
13
Себастьян Руди
ПП
8
Райан Бабел
ЛФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
7
Борис Вукчевич
РФ
Главный тренер
Марко Пеццаули
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
30
Малик Фатхи
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
4
Николче Новески
(К)
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ПЗ
28
Кристиан Фукс
ЛП
19
Элкин Сото
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
20
Андре Шюррле
АП
23
Андреас Иваншиц
ПП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Хоффенхайм
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
24
Золт Лёв
ЛЗ
8
Радослав Забавник
ЛЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
25
Петар Слискович
ЦФ
4-3-3
22
Штарке
26
Ибертсбергер
5
Комппер
3
Яйссле
32
Бек
23
Салихович
5
Алаба
13
Руди
8
Бабел
11
Ибишевич
7
Вукчевич
4-4-1-1
33
Мюллер
27
Кирхгофф
26
Бунгерт
4
Новески
30
Фатхи
23
Иваншиц
19
Сото
8
Полански
28
Фукс
20
Шюррле
9
Аллагуи
7
Вукчевич
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
7
Вукчевич
13
Руди
9
Фирмино
9
Фирмино
13
Руди
11
Ибишевич
26
Млапа
26
Млапа
11
Ибишевич
20
Шюррле
16
Хеллер
16
Хеллер
20
Шюррле
9
Аллагуи
31
Риссе
31
Риссе
9
Аллагуи
23
Иваншиц
25
Слискович
25
Слискович
23
Иваншиц
Остались в запасе
Хоффенхайм
Майнц
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
Главный тренер
Марко Пеццаули
28
Кристиан Веткло
ВР
24
Золт Лёв
ЛЗ
8
Радослав Забавник
ЛЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
Остались в запасе
28
Кристиан Веткло
ВР
24
Золт Лёв
ЛЗ
8
Радослав Забавник
ЛЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
Главный тренер
Марко Пеццаули
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Хоффенхайм - Майнц
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Карл-Бенц Штадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 17:25 (прямая)
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