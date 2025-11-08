9 ноября на стадионе «Ренато Далль’Ара» состоится матч 11 тура итальянской Серии А между «Болоньей» и «Наполи». Это встреча соседей по таблице – оба клуба находятся в верхней части, но решают разные задачи: хозяева борются за еврокубки, а гости защищают первую строчку.

«Болонья»

Команда проводит один из лучших стартов за последние годы. После десяти туров у «Болоньи» 18 очков и 5-е место, а серия без поражений в чемпионате достигла семи матчей. Победа над «Пармой» (3:1) в прошлом туре стала показательным примером уверенной и сбалансированной игры. Команда забила 7 голов за последние пять встреч и пропустила всего 4, демонстрируя устойчивость в обороне и эффективность в атаке. Лидером остаeтся Риккардо Орсолини – 6 голов в 14 матчах. «Болонья» уверенно играет дома, делает ставку на компактность и прессинг, что позволяет сдерживать даже более статусных соперников.

«Наполи»

Неаполитанцы занимают первую строчку с 22 очками, однако последние недели выдались неоднозначными. Команда сыграла нулевую ничью с «Комо» и «Айнтрахтом», что говорит о проблемах в созидании. Впрочем, оборона работает без сбоев – «Наполи» не пропускает уже три матча подряд. За последние пять игр коллектив забил 6 голов и пропустил 7, но стоит отметить: три из них пришлись на поражение в Лиге чемпионов от ПСВ (2:6). Ключевым игроком остаeтся Кевин де Брюйне, на счету которого 4 гола и несколько результативных передач. «Наполи» старается играть первым номером, но в гостях часто действует осторожно, экономя силы.

Факты о командах

«Болонья»

Не проигрывает 7 матчей подряд

В среднем: 1.40 забито, 0.80 пропущено за 5 игр

18 очков и 5-е место

Уверенно выступает дома

«Наполи»

Лидер чемпионата с 22 очками

В среднем: 1.20 забито, 1.40 пропущено за 5 игр

Не пропускает в 3 последних матчах

Победы в 2 из 3 последних туров

Прогноз на матч «Болонья» – «Наполи»

Обе команды подходят к матчу с хорошими сериями, но в разных игровых состояниях. «Болонья» действует ярко и агрессивно, особенно дома, где редко уступает. «Наполи» же выглядит прагматично, делая ставку на контроль мяча и надeжную оборону. При этом атакующий потенциал гостей временно ослаб – в последних матчах им не хватает остроты. «Болонья» может использовать этот момент и как минимум не проиграть, опираясь на баланс и физическую готовность. Игра обещает быть закрытой с минимальным количеством голов.

Рекомендованные ставки