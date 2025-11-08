Введите ваш ник на сайте
«Болонья» – «Наполи»: прогноз и ставки на матч 9 ноября 2025 с коэффициентом 2.10

08 ноября 2025 9:54
Болонья - Наполи
09 нояб. 2025, воскресенье 17:00 | Италия. Серия А, 11 тур
Перейти в онлайн матча
2.10
Фора «Болоньи» (+0.5)
Сделать ставку

9 ноября на стадионе «Ренато Далль’Ара» состоится матч 11 тура итальянской Серии А между «Болоньей» и «Наполи». Это встреча соседей по таблице – оба клуба находятся в верхней части, но решают разные задачи: хозяева борются за еврокубки, а гости защищают первую строчку.

«Болонья»

Команда проводит один из лучших стартов за последние годы. После десяти туров у «Болоньи» 18 очков и 5-е место, а серия без поражений в чемпионате достигла семи матчей. Победа над «Пармой» (3:1) в прошлом туре стала показательным примером уверенной и сбалансированной игры. Команда забила 7 голов за последние пять встреч и пропустила всего 4, демонстрируя устойчивость в обороне и эффективность в атаке. Лидером остаeтся Риккардо Орсолини – 6 голов в 14 матчах. «Болонья» уверенно играет дома, делает ставку на компактность и прессинг, что позволяет сдерживать даже более статусных соперников.

«Наполи»

Неаполитанцы занимают первую строчку с 22 очками, однако последние недели выдались неоднозначными. Команда сыграла нулевую ничью с «Комо» и «Айнтрахтом», что говорит о проблемах в созидании. Впрочем, оборона работает без сбоев – «Наполи» не пропускает уже три матча подряд. За последние пять игр коллектив забил 6 голов и пропустил 7, но стоит отметить: три из них пришлись на поражение в Лиге чемпионов от ПСВ (2:6). Ключевым игроком остаeтся Кевин де Брюйне, на счету которого 4 гола и несколько результативных передач. «Наполи» старается играть первым номером, но в гостях часто действует осторожно, экономя силы.

Факты о командах

«Болонья»

  • Не проигрывает 7 матчей подряд
  • В среднем: 1.40 забито, 0.80 пропущено за 5 игр
  • 18 очков и 5-е место
  • Уверенно выступает дома

«Наполи»

  • Лидер чемпионата с 22 очками
  • В среднем: 1.20 забито, 1.40 пропущено за 5 игр
  • Не пропускает в 3 последних матчах
  • Победы в 2 из 3 последних туров

Личные встречи
25% (9)
22% (8)
53% (19)
40
Забитых мячей
74
1.11
В среднем за матч
2.06
3:2
Крупнейшая победа
7:1
Самый результативный матч:  1:7
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
2 : 0
09.11.2025
Наполи
Италия. Серия А, 31 тур
Болонья
1 : 1
07.04.2025
Наполи
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
3 : 0
25.08.2024
Болонья
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
0 : 2
11.05.2024
Болонья
Италия. Серия А, 5 тур
Болонья
0 : 0
24.09.2023
Наполи
Италия. Серия А, 37 тур
Болонья
2 : 2
28.05.2023
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Наполи
3 : 2
16.10.2022
Болонья
Италия. Серия А, 22 тур
Болонья
0 : 2
17.01.2022
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Наполи
3 : 0
28.10.2021
Болонья
Италия. Серия А, 26 тур
Наполи
3 : 1
07.03.2021
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
0 : 1
08.11.2020
Наполи
Италия. Серия А, 33 тур
Болонья
1 : 1
15.07.2020
Наполи
Италия. Серия А, 14 тур
Наполи
1 : 2
01.12.2019
Болонья
Италия. Серия А, 38 тур
Болонья
3 : 2
25.05.2019
Наполи
Италия. Серия А, 19 тур
Наполи
3 : 2
29.12.2018
Болонья
Италия. Серия А, 22 тур
Наполи
3 : 1
28.01.2018
Болонья
Италия. Серия А, 3 тур
Болонья
0 : 3
10.09.2017
Наполи
Италия. Серия А, 23 тур
Болонья
1 : 7
04.02.2017
Наполи
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
3 : 1
17.09.2016
Болонья
Италия. Серия А, 34 тур
Наполи
6 : 0
19.04.2016
Болонья
Италия. Серия А, 15 тур
Болонья
3 : 2
06.12.2015
Наполи
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
2 : 2
19.01.2014
Наполи
Италия. Серия А, 1 тур
Наполи
3 : 0
25.08.2013
Болонья
Италия. Серия А, 36 тур
Болонья
0 : 3
08.05.2013
Наполи
Италия. Кубок, 1/8 финала
Наполи
1 : 2
19.12.2012
Болонья
Италия. Серия А, 17 тур
Наполи
2 : 3
16.12.2012
Болонья
Италия. Серия А, 37 тур
Болонья
2 : 0
06.05.2012
Наполи
Италия. Серия А, 18 тур
Наполи
1 : 1
16.01.2012
Болонья
Италия. Серия А, 32 тур
Болонья
0 : 2
10.04.2011
Наполи
Италия. Кубок, 1/8 финала
Наполи
2 : 1
18.01.2011
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Наполи
4 : 1
21.11.2010
Болонья
Товарищеские матчи,
Наполи
0 : 0
08.08.2010
Болонья
Италия. Серия А, 27 тур
Болонья
2 : 1
07.03.2010
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
2 : 1
18.10.2009
Болонья
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
1 : 1
14.02.2009
Болонья
Италия. Серия А, 5 тур
Болонья
0 : 1
28.09.2008
Наполи
Показать все

Прогноз на матч «Болонья» – «Наполи»

Обе команды подходят к матчу с хорошими сериями, но в разных игровых состояниях. «Болонья» действует ярко и агрессивно, особенно дома, где редко уступает. «Наполи» же выглядит прагматично, делая ставку на контроль мяча и надeжную оборону. При этом атакующий потенциал гостей временно ослаб – в последних матчах им не хватает остроты. «Болонья» может использовать этот момент и как минимум не проиграть, опираясь на баланс и физическую готовность. Игра обещает быть закрытой с минимальным количеством голов.

Рекомендованные ставки

  • Фора «Болоньи» (+0.5) – коэффициент 2.10
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.82

2.10
Фора «Болоньи» (+0.5)
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Италия. Серия А Наполи Болонья
