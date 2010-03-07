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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Наполи
Болонья - Наполи: обзор матча 07 марта 2010
Болонья
07.03.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 27 тур
2 : 1
Завершен
Наполи
7'
М. Салайета
12'
Б. Мартинс Адаилтон
14'
Л. Ринаудо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Наполи
Замена
Н. Мингаццини
️️️️
Ф. Модесто
Замена
Л. Чигарини
️️️️
М. Гамшик
Замена
Д. Суччи
️️️️
М. Салайета
Желтая карточка
П. Каннаваро
Замена
Х. Хименес
️️️️
Б. Мартинс Адаилтон
Замена
А. Доссена
️️️️
Л. Ринаудо
Желтая карточка
С. Ароника
Замена
Х. Денис
️️️️
М. Пациенца
Желтая карточка
Л. Ринаудо
14'
ГОЛ! 2:1!
Л. Ринаудо
ГОЛ! 2:0!
Б. Мартинс Адаилтон
12'
ГОЛ! 1:0!
М. Салайета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
11
Роберто Гуана
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
24
Антонио Буске
ПП
17
Марсело Салайета
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
77
Кристиано Дзенони
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
80
Никола Мингаццини
ЦП
77
Хенри Хименес
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
Наполи
33
Маттео Джанельо
ВР
3
Андреа Доссена
ЛП
18
Камило Суньига
ЛП
8
Лука Чигарини
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
4-4-1-1
2
Вивиано
0
Ланна
3
Бритос
24
Раджи
90
Портанова
32
Модесто
11
Гуана
16
Мудингай
24
Буске
10
Адаилтон
17
Салайета
4-4-2
16
Де Санктис
33
Ринаудо
14
Кампаньяро
6
Ароника
28
Каннаваро
11
Маджо
24
Пациенца
5
Гаргано
17
Гамшик
27
Квальярелла
22
Лавесси
32
Модесто
80
Мингаццини
80
Мингаццини
32
Модесто
10
Адаилтон
77
Хименес
77
Хименес
10
Адаилтон
17
Салайета
19
Суччи
19
Суччи
17
Салайета
33
Ринаудо
3
Доссена
3
Доссена
33
Ринаудо
17
Гамшик
8
Чигарини
8
Чигарини
17
Гамшик
24
Пациенца
19
Денис
19
Денис
24
Пациенца
Остались в запасе
Болонья
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
77
Кристиано Дзенони
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
Главный тренер
Франко Коломба
33
Маттео Джанельо
ВР
18
Камило Суньига
ЛП
54
Мариано Больячино
АП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
77
Кристиано Дзенони
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
Остались в запасе
33
Маттео Джанельо
ВР
18
Камило Суньига
ЛП
54
Мариано Больячино
АП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Болонья - Наполи
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Ромео
(Верона)
Стадион:
Ренато ДальАра
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