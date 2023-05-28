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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Наполи
Болонья - Наполи: обзор матча 28 мая 2023
Болонья
28.05.2023, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 37 тур
2 : 2
Завершен
Наполи
63'
Л. Фергюсон
84'
Л. Де Сильвестри
14'
В. Осимхен
54'
В. Осимхен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болонья - Наполи
87'
Замена
Д. Гаэтано
️️️️
П. Зелински
ГОЛ! 2:2!
Л. Де Сильвестри
Пас отдал
Н. Сансоне
84'
81'
Желтая карточка
Б. Берешиньски
79'
Замена
К. Зедадка
️️️️
А. Дзербин
79'
Замена
Жуан
️️️️
К. Мин-Джэ
Замена
Г. Медель
️️️️
К. Бонифази
74'
Замена
Л. Де Сильвестри
️️️️
С. Пош
74'
Желтая карточка
Н. Домингес
67'
66'
Желтая карточка
А. Ррахмани
66'
Замена
Д. Распадори
️️️️
Х. Кварацхелия
66'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
В. Осимхен
ГОЛ! 1:2!
Л. Фергюсон
63'
Замена
Н. Моро
️️️️
М. Барроу
61'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
М. Эбишер
60'
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
М. Арнаутович
60'
54'
ГОЛ! 0:2!
В. Осимхен
Пас отдал
Б. Берешиньски
39'
Желтая карточка
К. Мин-Джэ
14'
ГОЛ! 0:1!
В. Осимхен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Наполи
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
22
Франческо Барди
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
8
Никлас Пюухтия
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Наполи
12
Давиде Марфелла
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
15
Жуан
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
4-4-2
1
Скорупски
20
Камбьясо
26
Лукуми
33
Бонифази
4
Пош
22
Схаутен
20
Эбишер
19
Фергюсон
8
Домингес
99
Барроу
7
Арнаутович
4-3-2-1
95
Голлини
18
Берешиньски
13
Ррахмани
3
Мин-Джэ
17
Оливера
99
Ангисса
68
Лоботка
20
Зелински
7
Кварацхелия
24
Дзербин
45
Осимхен
4
Пош
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
4
Пош
33
Бонифази
17
Медель
17
Медель
33
Бонифази
99
Барроу
6
Моро
6
Моро
99
Барроу
20
Эбишер
11
Сансоне
11
Сансоне
20
Эбишер
7
Арнаутович
11
Зиркзее
11
Зиркзее
7
Арнаутович
3
Мин-Джэ
15
Жуан
15
Жуан
3
Мин-Джэ
20
Зелински
70
Гаэтано
70
Гаэтано
20
Зелински
24
Дзербин
98
Зедадка
98
Зедадка
24
Дзербин
45
Осимхен
18
Симеоне
18
Симеоне
45
Осимхен
7
Кварацхелия
18
Распадори
18
Распадори
7
Кварацхелия
Остались в запасе
Болонья
Наполи
1
Федерико Равалья
ВР
22
Франческо Барди
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
8
Никлас Пюухтия
ЦП
Главный тренер
Тиаго Мотта
12
Давиде Марфелла
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
22
Франческо Барди
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
8
Никлас Пюухтия
ЦП
Остались в запасе
12
Давиде Марфелла
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Болонья - Наполи
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
Где смотреть матч:
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