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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Наполи
Болонья - Наполи: обзор матча 17 января 2022
Болонья
17.01.2022, понедельник, 20:30
Италия. Серия А, 22 тур
0 : 2
Завершен
Наполи
20'
И. Лосано
47'
И. Лосано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болонья - Наполи
Желтая карточка
Л. Бинкс
90'
+4
86'
Замена
А. Петанья
️️️️
Э. Эльмас
86'
Замена
Ф. Гулам
️️️️
Ф. Руис
80'
Замена
Д. Демме
️️️️
П. Зелински
Замена
Н. Пюухтия
️️️️
А. Хики
72'
71'
Замена
М. Политано
️️️️
И. Лосано
71'
Замена
В. Осимхен
️️️️
Д. Мертенс
Замена
Э. Вигнато
️️️️
Р. Сориано
67'
Желтая карточка
А. Теате
57'
52'
Желтая карточка
П. Зелински
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
Н. Сансоне
52'
Замена
Н. Домингес
️️️️
Б. Николас Виола
52'
Замена
Д. Фальчинелли
️️️️
М. Арнаутович
52'
47'
ГОЛ! 0:2!
И. Лосано
Пас отдал
Ф. Руис
Желтая карточка
А. Сумаоро
43'
20'
ГОЛ! 0:1!
И. Лосано
Пас отдал
Э. Эльмас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
21
Роберто Сориано
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Болонья
22
Франческо Барди
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
4
Риккардо Стиванелло
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
8
Никлас Пюухтия
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Наполи
12
Давиде Марфелла
ВР
16
Хуберт Идасяк
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
26
Антонио Вергара
АП
21
Маттео Политано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Скорупски
3
Теате
5
Сумаоро
4
Бинкс
2
Хики
29
Де Сильвестри
32
Сванберг
10
Виола
11
Сансоне
21
Сориано
7
Арнаутович
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
13
Ррахмани
15
Жуан
6
Мариу Руй
8
Руис
68
Лоботка
20
Зелински
11
Лосано
99
Эльмас
10
Мертенс
10
Виола
8
Домингес
8
Домингес
10
Виола
2
Хики
8
Пюухтия
8
Пюухтия
2
Хики
21
Сориано
25
Вигнато
25
Вигнато
21
Сориано
11
Сансоне
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
11
Сансоне
7
Арнаутович
11
Фальчинелли
11
Фальчинелли
7
Арнаутович
8
Руис
13
Гулам
13
Гулам
8
Руис
20
Зелински
6
Демме
6
Демме
20
Зелински
11
Лосано
21
Политано
21
Политано
11
Лосано
10
Мертенс
45
Осимхен
45
Осимхен
10
Мертенс
99
Эльмас
37
Петанья
37
Петанья
99
Эльмас
Остались в запасе
Болонья
Наполи
22
Франческо Барди
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
4
Риккардо Стиванелло
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
12
Давиде Марфелла
ВР
16
Хуберт Идасяк
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
26
Антонио Вергара
АП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
22
Франческо Барди
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
4
Риккардо Стиванелло
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Остались в запасе
12
Давиде Марфелла
ВР
16
Хуберт Идасяк
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
26
Антонио Вергара
АП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Болонья - Наполи
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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