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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Наполи
Болонья - Наполи: обзор матча 08 мая 2013
Болонья
08.05.2013, среда, 22:45
Италия. Серия А, 36 тур
0 : 3
Завершен
Наполи
53'
М. Гамшик
63'
Э. Кавани (П)
67'
Б. Джемаили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Наполи
Замена
Налдо
️️️️
Р. Карвальо
82'
78'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
М. Гамшик
69'
Замена
Г. Пандев
️️️️
Л. Инсинье
67'
ГОЛ! 0:3!
Б. Джемаили
Пас отдал
Э. Кавани
Замена
Д. Москарделли
️️️️
П. Коне
66'
63'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Э. Кавани
58'
Желтая карточка
М. Бритос
Желтая карточка
А. Диаманти
57'
Замена
М. Пациенца
️️️️
Д. Перес
55'
53'
ГОЛ! 0:1!
М. Гамшик
Пас отдал
Б. Джемаили
Желтая карточка
Д. Перес
45'
+2
36'
Желтая карточка
Б. Джемаили
23'
Замена
Г. Инлер
️️️️
В. Бехрами
Желтая карточка
А. Джилардино
8'
Желтая карточка
П. Коне
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Деян Стоянович
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Роланду
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Болонья
22
Филиппо Ломбарди
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
20
Матиас Аберо
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
4-4-1-1
1
Стоянович
3
Морлео
4
Соренсен
45
Карвальо
16
Мотта
8
Таидер
15
Перес
7
Христодулопулос
33
Коне
23
Диаманти
19
Джилардино
3-5-1-1
16
Де Санктис
6
Роланду
28
Каннаваро
3
Бритос
11
Маджо
17
Гамшик
85
Бехрами
21
Джемаили
18
Суньига
10
Инсинье
10
Кавани
45
Карвальо
5
Налдо
5
Налдо
45
Карвальо
15
Перес
24
Пациенца
24
Пациенца
15
Перес
33
Коне
9
Москарделли
9
Москарделли
33
Коне
17
Гамшик
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
17
Гамшик
85
Бехрами
88
Инлер
88
Инлер
85
Бехрами
10
Инсинье
21
Пандев
21
Пандев
10
Инсинье
Остались в запасе
Болонья
Наполи
20
Матиас Аберо
ЦЗ
22
Филиппо Ломбарди
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
13
Гиорги Гарич
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
21
Антонио Розати
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
20
Матиас Аберо
ЦЗ
22
Филиппо Ломбарди
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
13
Гиорги Гарич
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Болонья - Наполи
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Ренато ДальАра
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