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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Болонья
Наполи - Болонья: обзор матча 18 октября 2009
Наполи
18.10.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 8 тур
2 : 1
Завершен
Болонья
72'
Ф. Квальярелла
90'
К. Маджо
14'
Б. Мартинс Адаилтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Болонья
Замена
П. Освальдо
️️️️
Ф. Валиани
Замена
Л. Ринаудо
️️️️
Э. Лавесси
ГОЛ! 2:1!
К. Маджо
Желтая карточка
Г. Мудингай
Желтая карточка
П. Каннаваро
Желтая карточка
М. Бритос
Замена
Ж. Инасио Пиа
️️️️
У. Кампаньяро
Желтая карточка
Э. Лавесси
ГОЛ! 1:1!
Ф. Квальярелла
Замена
Г. Мудингай
️️️️
Н. Мингаццини
Замена
Д. Тедеско
️️️️
Б. Мартинс Адаилтон
Желтая карточка
М. Контини
Замена
М. Пациенца
️️️️
Х. Датоло
Желтая карточка
Ф. Валиани
14'
ГОЛ! 0:1!
Б. Мартинс Адаилтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
23
Хесус Датоло
ЛП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
77
Кристиано Дзенони
ПЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
80
Никола Мингаццини
ЦП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
80
Франческо Валиани
ПП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
17
Марсело Салайета
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Пападопуло
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
0
Жоао Инасио Пиа
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
76
Джакомо Тедеско
ЦП
0
Лука Виджиани
ПП
77
Хенри Хименес
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
4-4-2
16
Де Санктис
28
Каннаваро
14
Кампаньяро
6
Ароника
15
Контини
23
Датоло
5
Гаргано
17
Гамшик
11
Маджо
27
Квальярелла
22
Лавесси
4-3-1-2
2
Вивиано
77
Дзенони
3
Бритос
90
Портанова
0
Ланна
80
Валиани
80
Мингаццини
11
Гуана
10
Адаилтон
17
Салайета
9
Ди Вайо
22
Лавесси
33
Ринаудо
33
Ринаудо
22
Лавесси
23
Датоло
24
Пациенца
24
Пациенца
23
Датоло
14
Кампаньяро
0
Пиа
0
Пиа
14
Кампаньяро
80
Мингаццини
16
Мудингай
16
Мудингай
80
Мингаццини
10
Адаилтон
76
Тедеско
76
Тедеско
10
Адаилтон
80
Валиани
10
Освальдо
10
Освальдо
80
Валиани
Остались в запасе
Наполи
Болонья
0
Дженнаро Йеццо
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
13
Роберто Коломбо
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
0
Лука Виджиани
ПП
77
Хенри Хименес
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Пападопуло
Остались в запасе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
0
Лука Виджиани
ПП
77
Хенри Хименес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Джузеппе Пападопуло
Статистика матча Наполи - Болонья
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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