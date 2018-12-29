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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Болонья
Наполи - Болонья: обзор матча 29 декабря 2018
Наполи
29.12.2018, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 19 тур
3 : 2
Завершен
Болонья
16'
А. Милик
51'
А. Милик
88'
Д. Мертенс
37'
Ф. Сантандер
80'
Данило
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Болонья
Желтая карточка
Аллан
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
Д. Мертенс
Пас отдал
Ф. Руис
88'
Желтая карточка
К. Малку
80'
80'
ГОЛ! 2:2!
Данило
Пас отдал
Э. Пульгар
ГОЛ! 2:1!
А. Милик
Пас отдал
К. Малку
51'
46'
Желтая карточка
С. Де Майо
37'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Сантандер
Пас отдал
Р. Паласио
25'
Желтая карточка
Э. Пульгар
ГОЛ! 1:0!
А. Милик
Пас отдал
Д. Мертенс
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
7
Петр Зелински
ЦП
25
Аллан
ЦП
90
Симоне Верди
АП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
8
Амин Юнес
АП
96
Адам Унас
ПВ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
30
Годфред Донса
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
4-2-1-3
1
Мерет
13
Гулам
39
Альбиоль
24
Малку
52
Максимович
7
Зелински
25
Аллан
90
Верди
10
Мертенс
7
Кальехон
30
Милик
3-3-2-2
1
Скорупски
5
Данило
22
Хеландер
87
Де Майо
14
Матиелло
5
Пульгар
35
Дийкс
15
Поли
32
Сванберг
9
Сантандер
8
Паласио
Остались в запасе
Наполи
Болонья
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
8
Амин Юнес
АП
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Анжело Да Кошта
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
30
Годфред Донса
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
8
Амин Юнес
АП
96
Адам Унас
ПВ
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
30
Годфред Донса
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Наполи - Болонья
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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