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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Болонья
Наполи - Болонья: обзор матча 17 сентября 2016
Наполи
17.09.2016, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 4 тур
3 : 1
Завершен
Болонья
14'
Х. Кальехон
68'
А. Милик
78'
А. Милик
56'
С. Верди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Болонья
83'
Замена
А. Масина
️️️️
В. Торосидис
81'
Красная карточка
Э. Крафт
ГОЛ! 3:1!
А. Милик
Пас отдал
Аллан
78'
74'
Замена
Л. Риццо
️️️️
Л. Крейчи
Замена
Аллан
️️️️
Жоржиньо
74'
ГОЛ! 2:1!
А. Милик
Пас отдал
М. Гамшик
68'
Замена
Ф. Гулам
️️️️
И. Стринич
67'
61'
Замена
Г. Донса
️️️️
А. Надь
Замена
А. Милик
️️️️
М. Габбиадини
61'
56'
ГОЛ! 1:1!
С. Верди
Пас отдал
А. Надь
ГОЛ! 1:0!
Х. Кальехон
Пас отдал
Л. Инсинье
14'
10'
Желтая карточка
С. Таидер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Петр Зелински
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
7
Хосе Кальехон
РФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
6
Адам Надь
АП
90
Симоне Верди
АП
8
Сафир Таидер
ПП
Главный тренер
Роберто Донадони
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
25
Аллан
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Болонья
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
40
Антони Мунье
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
4-3-1-2
25
Рейна
23
Стринич
39
Альбиоль
3
Кулибали
4
Хюсай
21
Жоржиньо
17
Гамшик
7
Зелински
10
Инсинье
11
Габбиадини
7
Кальехон
4-3-3
1
Да Кошта
17
Крафт
35
Торосидис
5
Гастальделло
6
Оиконому
8
Таидер
21
Джемаили
7
Крейчи
6
Надь
90
Верди
29
Ди Франческо
23
Стринич
13
Гулам
13
Гулам
23
Стринич
21
Жоржиньо
25
Аллан
25
Аллан
21
Жоржиньо
11
Габбиадини
30
Милик
30
Милик
11
Габбиадини
35
Торосидис
25
Масина
25
Масина
35
Торосидис
7
Крейчи
14
Риццо
14
Риццо
7
Крейчи
6
Надь
30
Донса
30
Донса
6
Надь
Остались в запасе
Наполи
Болонья
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
40
Антони Мунье
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Остались в запасе
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
40
Антони Мунье
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Наполи - Болонья
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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