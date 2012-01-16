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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Болонья
Наполи - Болонья: обзор матча 16 января 2012
Наполи
16.01.2012, понедельник, 23:45
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 1
Завершен
Болонья
71'
Э. Кавани (П)
14'
Р. Аквафреска
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Болонья
Замена
К. Лукарелли
️️️️
Г. Инлер
Желтая карточка
А. Доссена
Замена
Э. Варгас
️️️️
К. Маджо
Желтая карточка
М. Ди Вайо
Желтая карточка
Н. Черубин
Замена
Г. Гарич
️️️️
Н. Пульцетти
Замена
Х. Анхель Креспо
️️️️
А. Раджи
Замена
Г. Рамирес
️️️️
Р. Аквафреска
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Кавани
Желтая карточка
А. Морлео
Замена
К. Суньига
️️️️
У. Кампаньяро
Желтая карточка
Г. Мудингай
14'
ГОЛ! 0:1!
Р. Аквафреска
Пас отдал
Н. Пульцетти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
21
Горан Пандев
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Болонья
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
77
Хенри Хименес
ЦФ
3-5-2
16
Де Санктис
28
Каннаваро
6
Ароника
14
Кампаньяро
3
Доссена
17
Гамшик
5
Гаргано
88
Инлер
11
Маджо
10
Кавани
21
Пандев
4-3-1-2
1
Жилле
15
Антонссон
3
Черубин
24
Раджи
3
Морлео
8
Таидер
15
Перес
16
Мудингай
56
Пульцетти
9
Ди Вайо
99
Аквафреска
14
Кампаньяро
18
Суньига
18
Суньига
14
Кампаньяро
88
Инлер
99
Лукарелли
99
Лукарелли
88
Инлер
11
Маджо
11
Варгас
11
Варгас
11
Маджо
24
Раджи
15
Креспо
15
Креспо
24
Раджи
56
Пульцетти
13
Гарич
13
Гарич
56
Пульцетти
99
Аквафреска
11
Рамирес
11
Рамирес
99
Аквафреска
Остались в запасе
Наполи
Болонья
21
Антонио Розати
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
30
Федерико Альярди
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
21
Рене Крхин
ЦП
77
Хенри Хименес
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
Остались в запасе
30
Федерико Альярди
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
21
Рене Крхин
ЦП
77
Хенри Хименес
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Наполи - Болонья
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
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