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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Болонья
Наполи - Болонья: обзор матча 28 октября 2021
Наполи
28.10.2021, четверг, 21:45
Италия. Серия А, 10 тур
3 : 0
Завершен
Болонья
18'
Ф. Руис
41'
Л. Инсинье (П)
62'
Л. Инсинье (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Болонья
Замена
Ф. Гулам
️️️️
М. Руй
87'
81'
Замена
М. Дийкс
️️️️
А. Хики
81'
Замена
С. ван Хойдонк
️️️️
М. Барроу
76'
Замена
Л. Бинкс
️️️️
Н. Домингес
75'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
Э. Вигнато
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Э. Эльмас
75'
Замена
Д. Демме
️️️️
Ф. Ангисса
75'
Замена
П. Зелински
️️️️
Л. Инсинье
66'
Замена
М. Политано
️️️️
И. Лосано
66'
63'
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
И. Мбайе
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Л. Инсинье
62'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Инсинье
41'
40'
Желтая карточка
Г. Медель
Желтая карточка
Ф. Ангисса
32'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Руис
Пас отдал
Э. Эльмас
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Наполи
12
Давиде Марфелла
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
20
Петр Зелински
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Болонья
23
Никола Багнолини
ВР
22
Франческо Барди
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
11
Никола Сансоне
ЛВ
22
Йерди Схаутен
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
8
Никлас Пюухтия
ЦФ
4-2-3-1
1
Оспина
6
Мариу Руй
13
Ррахмани
3
Кулибали
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
8
Руис
10
Инсинье
99
Эльмас
11
Лосано
45
Осимхен
4-1-2-1-2
1
Скорупски
15
Мбайе
29
Де Сильвестри
3
Теате
2
Хики
17
Медель
8
Домингес
32
Сванберг
25
Вигнато
99
Барроу
7
Орсолини
6
Мариу Руй
13
Гулам
13
Гулам
6
Мариу Руй
10
Инсинье
20
Зелински
20
Зелински
10
Инсинье
99
Ангисса
6
Демме
6
Демме
99
Ангисса
11
Лосано
21
Политано
21
Политано
11
Лосано
99
Эльмас
10
Мертенс
10
Мертенс
99
Эльмас
2
Хики
35
Дийкс
35
Дийкс
2
Хики
8
Домингес
4
Бинкс
4
Бинкс
8
Домингес
25
Вигнато
11
Сансоне
11
Сансоне
25
Вигнато
15
Мбайе
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
15
Мбайе
99
Барроу
17
ван Хойдонк
17
ван Хойдонк
99
Барроу
Остались в запасе
Наполи
Болонья
12
Давиде Марфелла
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
15
Жуан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
23
Никола Багнолини
ВР
22
Франческо Барди
ВР
22
Йерди Схаутен
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
8
Никлас Пюухтия
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
12
Давиде Марфелла
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
15
Жуан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Остались в запасе
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
23
Никола Багнолини
ВР
22
Франческо Барди
ВР
22
Йерди Схаутен
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
8
Никлас Пюухтия
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Наполи - Болонья
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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