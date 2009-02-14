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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Болонья
Наполи - Болонья: обзор матча 14 февраля 2009
Наполи
14.02.2009, суббота, 22:30
Италия. Серия А, 24 тур
1 : 1
Завершен
Болонья
20'
К. Маджо
23'
М. Ди Вайо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Болонья
Замена
М. Мараццина
️️️️
М. Ди Вайо
Замена
К. Терци
️️️️
М. Бритос
Желтая карточка
Ф. Валиани
Замена
А. Руссотто
️️️️
П. Каннаваро
Желтая карточка
М. Пациенца
ГОЛ! 1:1!
М. Ди Вайо
ГОЛ! 1:0!
К. Маджо
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Николас Гастон Наварро
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
23
Хесус Датоло
ЛП
24
Микеле Пациенца
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Болонья
40
Энтони Яннарилли
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
0
Серджо Вольпи
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
80
Никола Мингаццини
ЦП
74
Давиде Бомбардини
АП
80
Франческо Валиани
ПП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Наполи
70
Лука Буччи
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
11
Андреа Руссотто
ЦФ
17
Марсело Салайета
ЦФ
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Диего Родригес
ЛЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
0
Мануэль Беллери
ПЗ
20
Массимо Мутарелли
АП
0
Массимо Мараццина
ЦФ
0
Кристиан Аморозо
ЦФ
3-5-2
1
Наварро
33
Ринаудо
15
Контини
28
Каннаваро
23
Датоло
3
Витале
24
Пациенца
5
Гаргано
11
Маджо
19
Денис
22
Лавесси
3-4-1-1
40
Яннарилли
18
Морас
3
Бритос
0
Ланна
80
Валиани
16
Мудингай
80
Мингаццини
0
Вольпи
74
Бомбардини
9
Ди Вайо
28
Каннаваро
11
Руссотто
11
Руссотто
28
Каннаваро
3
Бритос
19
Терци
19
Терци
3
Бритос
9
Ди Вайо
0
Мараццина
0
Мараццина
9
Ди Вайо
Остались в запасе
Наполи
Болонья
70
Лука Буччи
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
17
Марсело Салайета
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Диего Родригес
ЛЗ
0
Мануэль Беллери
ПЗ
20
Массимо Мутарелли
АП
0
Кристиан Аморозо
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
70
Лука Буччи
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
17
Марсело Салайета
ЦФ
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Диего Родригес
ЛЗ
0
Мануэль Беллери
ПЗ
20
Массимо Мутарелли
АП
0
Кристиан Аморозо
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Наполи - Болонья
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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