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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Наполи
Болонья - Наполи: обзор матча 10 апреля 2011
Болонья
10.04.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 32 тур
0 : 2
Завершен
Наполи
28'
Д. Маскара
45+2'
М. Гамшик (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Наполи
Желтая карточка
Д. Перес
Замена
К. Лукарелли
️️️️
Э. Лавесси
Замена
В. Гаргано
️️️️
М. Гамшик
Замена
К. Суньига
️️️️
Д. Маскара
Замена
М. Рубин
️️️️
А. Морлео
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
А. Экдаль
+2
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Гамшик
Желтая карточка
Э. Вивиано
+1
Желтая карточка
Э. Лавесси
Желтая карточка
А. Экдаль
Желтая карточка
Д. Маскара
ГОЛ! 0:1!
Д. Маскара
Желтая карточка
В. Руис
14'
Желтая карточка
У. Кампаньяро
Желтая карточка
А. Морлео
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
24
Антонио Буске
ЛЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ПЗ
3
Архимеде Морлео
ЛП
16
Габи Мудингай
ЦП
8
Альбин Экдаль
АП
15
Диего Перес
ПП
9
Марко Ди Вайо
(К)
ЦФ
35
Даниэле Папони
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
4
Виктор Руис
ЛЗ
28
Паоло Каннаваро
(К)
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
8
Хассан Йебда
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
22
Эсекьель Лавесси
ЛФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Болонья
21
Кристиано Лупателли
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
20
Массимо Мутарелли
АП
11
Гастон Рамирес
АП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
4-3-1-2
2
Вивиано
24
Буске
90
Портанова
3
Черубин
18
Морас
3
Морлео
16
Мудингай
15
Перес
8
Экдаль
35
Папони
9
Ди Вайо
3-5-2
16
Де Санктис
14
Кампаньяро
28
Каннаваро
4
Руис
11
Маджо
8
Йебда
24
Пациенца
17
Гамшик
3
Доссена
25
Маскара
22
Лавесси
3
Морлео
33
Рубин
33
Рубин
3
Морлео
8
Экдаль
69
Меджиорини
69
Меджиорини
8
Экдаль
25
Маскара
18
Суньига
18
Суньига
25
Маскара
17
Гамшик
5
Гаргано
5
Гаргано
17
Гамшик
22
Лавесси
99
Лукарелли
99
Лукарелли
22
Лавесси
Остались в запасе
Болонья
Наполи
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
20
Массимо Мутарелли
АП
11
Гастон Рамирес
АП
Главный тренер
Альберто Малезани
0
Дженнаро Йеццо
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
7
Хосе Соса
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
20
Массимо Мутарелли
АП
11
Гастон Рамирес
АП
Остались в запасе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
7
Хосе Соса
ЦП
Главный тренер
Альберто Малезани
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Болонья - Наполи
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Ренато ДальАра
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:55 (прямая)
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