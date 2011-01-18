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Расписание матчей
Италия. Кубок
Наполи - Болонья
Наполи - Болонья: обзор матча 18 января 2011
Наполи
18.01.2011, вторник, 23:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Болонья
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Наполи - Болонья
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0
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0
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