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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Наполи
Болонья - Наполи: обзор матча 15 июля 2020
Болонья
15.07.2020, среда, 20:30
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 1
Завершен
Наполи
80'
М. Барроу
7'
К. Манолас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Наполи
90'
Желтая карточка
Д. Ди Лоренцо
Замена
С. Денсвил
️️️️
И. Мбайе
84'
83'
Замена
Аллан
️️️️
П. Зелински
ГОЛ! 1:1!
М. Барроу
Пас отдал
Р. Сориано
80'
Замена
А. Бальдюрссон
️️️️
Г. Медель
78'
Замена
А. Поли
️️️️
Н. Домингес
78'
69'
Замена
Ф. Руис
️️️️
Э. Эльмас
69'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
А. Милик
Замена
М. Дийкс
️️️️
Л. Крейчи
65'
Замена
Р. Орсолини
️️️️
А. Сков Ольсен
65'
62'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
М. Политано
61'
Замена
Л. Инсинье
️️️️
И. Лосано
Желтая карточка
Т. Томиясу
46'
7'
ГОЛ! 0:1!
К. Манолас
Пас отдал
М. Политано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
5
Данило
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
18
Федерико Бонини
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
7
Муса Джувара
ЛВ
11
Никола Сансоне
ЛВ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
25
Аллан
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
3-1-3-3
1
Скорупски
5
Томиясу
5
Данило
15
Мбайе
17
Медель
8
Домингес
7
Крейчи
21
Сориано
99
Барроу
8
Паласио
70
Сков Ольсен
4-3-1-2
1
Мерет
4
Хюсай
44
Манолас
52
Максимович
22
Ди Лоренцо
99
Эльмас
6
Демме
7
Зелински
21
Политано
11
Лосано
30
Милик
17
Медель
16
Бальдюрссон
16
Бальдюрссон
17
Медель
7
Крейчи
35
Дийкс
35
Дийкс
7
Крейчи
15
Мбайе
4
Денсвил
4
Денсвил
15
Мбайе
8
Домингес
15
Поли
15
Поли
8
Домингес
70
Сков Ольсен
7
Орсолини
7
Орсолини
70
Сков Ольсен
99
Эльмас
8
Руис
8
Руис
99
Эльмас
7
Зелински
25
Аллан
25
Аллан
7
Зелински
11
Лосано
10
Инсинье
10
Инсинье
11
Лосано
21
Политано
7
Кальехон
7
Кальехон
21
Политано
30
Милик
10
Мертенс
10
Мертенс
30
Милик
Остались в запасе
Болонья
Наполи
7
Муса Джувара
ЛВ
18
Федерико Бонини
ЦЗ
1
Анжело Да Кошта
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
7
Муса Джувара
ЛВ
18
Федерико Бонини
ЦЗ
1
Анжело Да Кошта
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Болонья - Наполи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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