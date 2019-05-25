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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Наполи
Болонья - Наполи: обзор матча 25 мая 2019
Болонья
25.05.2019, суббота, 21:30
Италия. Серия А, 38 тур
3 : 2
Завершен
Наполи
43'
Ф. Сантандер
45'
Б. Джемаили
88'
Ф. Сантандер
57'
Ф. Гулам
77'
Д. Мертенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Наполи
ГОЛ! 3:2!
Ф. Сантандер
Пас отдал
М. Дийкс
88'
79'
Желтая карточка
П. Зелински
77'
ГОЛ! 2:2!
Д. Мертенс
Пас отдал
А. Юнес
57'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Гулам
Пас отдал
Ф. Руис
ГОЛ! 2:0!
Б. Джемаили
Пас отдал
Ф. Сантандер
45'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Сантандер
Пас отдал
Р. Паласио
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
21
Блерим Джемаили
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
90
Симоне Верди
АП
8
Амин Юнес
АП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
29
Антонио Сантурро
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
4-1-2-3
1
Скорупски
35
Дийкс
13
Лянко
5
Данило
15
Мбайе
5
Пульгар
21
Джемаили
21
Сориано
8
Паласио
7
Орсолини
9
Сантандер
4-2-3-1
1
Карнезис
24
Малку
5
Луперто
39
Альбиоль
13
Гулам
8
Руис
7
Зелински
90
Верди
8
Юнес
10
Инсинье
30
Милик
Остались в запасе
Болонья
Наполи
1
Анжело Да Кошта
ВР
29
Антонио Сантурро
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
1
Алекс Мерет
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
29
Антонио Сантурро
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Болонья - Наполи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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