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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Болонья
Наполи - Болонья: обзор матча 25 августа 2013
Наполи
25.08.2013, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 1 тур
3 : 0
Завершен
Болонья
32'
Х. Кальехон
45+2'
М. Гамшик
63'
М. Гамшик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Болонья
88'
Желтая карточка
Г. Гарич
85'
Желтая карточка
П. Коне
Замена
Й. Радошевич
️️️️
Г. Игуаин
84'
79'
Замена
Д. Перес
️️️️
Р. Крхин
72'
Замена
Х. Анхель Креспо
️️️️
М. Чех
Замена
Д. Мертенс
️️️️
М. Гамшик
72'
Замена
Л. Инсинье
️️️️
Г. Пандев
67'
ГОЛ! 3:0!
М. Гамшик
Пас отдал
Г. Пандев
63'
46'
Замена
Д. Москарделли
️️️️
Л. Христодулопулос
ГОЛ! 2:0!
М. Гамшик
Пас отдал
К. Суньига
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
Х. Кальехон
32'
Желтая карточка
К. Маджо
28'
3'
Желтая карточка
Р. Крхин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
85
Валон Бехрами
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
21
Горан Пандев
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Болонья
23
Джанлука Курчи
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
5
Йосип Радошевич
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
20
Матиас Аберо
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
15
Диего Перес
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
77
Хенри Хименес
ЦФ
2-5-3
25
Рейна
39
Альбиоль
3
Бритос
18
Суньига
85
Бехрами
17
Гамшик
88
Инлер
11
Маджо
7
Кальехон
9
Игуаин
21
Пандев
4-4-1-1
23
Курчи
13
Гарич
15
Антонссон
14
Натали
16
Чех
7
Христодулопулос
33
Коне
21
Крхин
14
Делла Рокка
23
Диаманти
9
Бьянки
9
Игуаин
5
Радошевич
5
Радошевич
9
Игуаин
21
Пандев
10
Инсинье
10
Инсинье
21
Пандев
17
Гамшик
10
Мертенс
10
Мертенс
17
Гамшик
16
Чех
15
Креспо
15
Креспо
16
Чех
21
Крхин
15
Перес
15
Перес
21
Крхин
7
Христодулопулос
9
Москарделли
9
Москарделли
7
Христодулопулос
Остались в запасе
Наполи
Болонья
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
20
Матиас Аберо
ЦЗ
30
Федерико Альярди
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
24
Микеле Пациенца
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
77
Хенри Хименес
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
Остались в запасе
20
Матиас Аберо
ЦЗ
30
Федерико Альярди
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
24
Микеле Пациенца
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
77
Хенри Хименес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Наполи - Болонья
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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